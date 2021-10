Alle Infos zum 10. Spieltag der „Bundesliga des Sauerlandes“

Sauerland. Wer fehlt, wer kehrt zurück, was sagen die Trainer? Wir haben euch alle wichtigen Infos zum 10. Spieltag der Bezirksliga 4 zusammengefasst.

Der zehnte Spieltag der Fußball-Bezirksliga hat wieder eine ganze Menge zu bieten. Über allem steht das Topspiel zwischen dem BC Eslohe und dem TuS Sundern. Damit ihr auf dem Stand der Dinge seid, haben wir euch alle wichtigen Informationen zum Spieltag zusammengetragen

BC Eslohe – TuS Sundern

Wann und Wo? Sonntag, 31. Oktober, 15 Uhr, Fun- und Sportpark Eslohe

Vergangene Saison: Der TuS Sundern gewann sein Heimspiel 4:3.

Personalien: Beim BC Eslohe ist der Einsatz von Philip Bürger, Philipp Eickhoff (Grippe), Raphael Müller (Nacken) und Julian Bürger (Zerrung) fraglich. Bis auf Jan Büsse sind beim TuS Sundern alle fit.

Das sagen die Trainer: „Die Vorfreude auf das Spitzenspiel ist natürlich groß. Wir treffen auf einen spielerisch guten Gegner, der auch in der Offensive stark besetzt ist. Wir wollen ungeschlagen bleiben und unser Spielsystem durchdrücken. Ich bin wie immer optimistisch.“ (Jürgen Winkel, BC Eslohe).„Das sind die Spiele die Bock machen. Für meine junge Truppe ist es mal wichtig, dass sie nicht der haushohe Favorit ist. Ich erwarte ein Spiel auf Augenhöhe und einen Gegner der mitspielt. Ein Motivationsproblem sollte es bei so einem Spiel nicht geben. Solche Topspiele machen von Natur aus Spaß. Ich denke, dass wir auch von den Fans aus Sundern ordentlich unterstützt werden.“ (Fabio Granata, TuS Sundern).

TuS Voßwinkel – SuS Langscheid/Enkhausen

Wann und Wo? Sonntag, 31. Oktober, 15 Uhr, Waldstadion.

Vergangene Saison: In Voßwinkel trennte man sich 4:4.

Personalien: Die Personallage entspannt sich ein wenig beim TuS Voßwinkel, da Kurt, Knoche, Greis und Jürgens in den Kader zurückkehren. Nicht dabei ist allerdings Trainer Marco Grebe, der beruflich verhindert ist. Bigge und Philipp Völker haben das Sagen. Beim SuS Langscheid sind Agron Xhigoli, Dominik Meisterjahn (Meniskusriss) und Lukas Ullmann (fünfte gelbe Karte) nicht dabei.

Das sagen die Trainer: „Ich erwarte ein hart umkämpftes Spiel. Es geht für beide um wichtige Punkte.“ (Marco Grebe, TuS Voßwinkel).„Ich habe zum TuS Voßwinkel immer noch ein gutes Verhältnis und freue mich auf das Treffen mit alten Freunden. Wir haben eine gute Trainingswoche hinter uns. Diesen Schwung müssen wir mit ins Spiel nehmen. Wir wollen auf jeden Fall den Vier-Punkte-Abstand auf Voßwinkel halten.“ (Mario Droste, SuS Langscheid/Enkhausen).

GW Allagen – TuS Oeventrop

Wann und Wo? Sonntag, 31. Oktober, 15 Uhr, Waldstadion.

Vergangene Saison: GW Allagen siegte zu Hause 2:1.

Personalien: Bei GW Allagen ist Marvin Gossmann wieder dabei. Fraglich sind Luigi Catalano und Florian Wienecke. Beim TuS Oeventrop fallen wie in den letzten Wochen auch schon Steffen Kuhnert, Freddy Lutter, Moritz Hitzegrad, Robin Grünfeld, Moritz Metten, Mathias Korte, Jacob Geiz, Patrick Vogt, William Francson, Tristan Kleinehr aus (alle verletzt).

Das sagen die Trainer: „Wir wollen das Heimspiel gewinnen und und uns ins gesicherte Mittelfeld absetzen. In diesem Spiel sind wir mal der Favorit. Meine junge Mannschaft muss allerdings zeigen, dass sie damit auch umgehen kann.“ (Anton Rossin, GW Allagen). „Wenn wir in den kommenden Wochen nichts Zählbares holen, wird es schwer, die Spannung hochzuhalten. Mit Allagen erwartet uns eine Mannschaft, die bisher gute Ergebnisse in der Liga erzielt hat.“ (Sebastian Wessel, TuS Oeventrop).

TuRa Freienohl – SV Oberschledorn/Grafschaft

Wann und Wo? Sonntag, 31. Oktober, 15 Uhr, Kunstrasenplatz Küppelkampfbahn.

Vergangene Saison: Fehlanzeige.

Personalien: Bei TuRa Freienohl fällt neben den vier Langzeitverletzten noch Keven dos Santos mit Adduktoren Problemen aus. Dazu sind die Einsätze von Basti Bergknecht, Jannik Erlmann, Steve Banyik und Dirk Potofski mehr als fraglich. Beim SVO/Grafschaft fehlen die verletzten Sven Schneider und Benjamin Sauer.

Das sagen die Trainer: „Neun Ausfälle werden wir gegen diesen starken Gegner nicht kompensieren können. Somit könnte ich auch mit einem „dreckigen“ 0:0 leben. Dann hätten wir uns zumindest den Oktober vergoldet und kein Spiel verloren.“ (Freddy Quebbemann, TuRa Freienohl). „Wir müssen schauen, wie wir die Belastung vom Pokalspiel am Freitag steuern können und welche Spieler dann fit sind. Uns erwartet ein absoluter Härtetest. Der Gegner hat einen Lauf. Wir müssen das Spiel annehmen. Ich erwarte ein enges Ergebnis.“ (Sebastian Meyer, SV Oberschledorn/Grafschaft).

SV Schmallenberg/Fredeburg - SG Winterberg/Züschen

Wann und Wo? Sonntag, 31. Oktober, 15 Uhr, Wormbacher Berg.

Vergangene Saison: Fehlanzeige.

Personalien: Beim SV Schmallenberg/Fr. sind neben Sujan Jeyakumar und Lars Schönhüttl auch Dennis Derouse und Finn Burmann nicht dabei. Bei der SG Winterberg/Züschen fehlen Sander van Onsenoord, Markus Peplinski, Jan Nikls Butz, Stephan Jakob, Lukas Dollberg, Ahmed und Muhamed Abu Affan.

Das sagen die Trainer: „Ich erwarte einen hochmotivierten Gegner, der uns alles abverlangen wird. Aufgrund der Tabellenposition sind wir der Favorit. Dieser Rolle müssen wir aber auch gerecht werden. Unser Ziel ist es den Tabellenthron zu behaupten.“ (Merso Mersovski, SV Schmallenberg/Fr.). „Die personelle Lage ist schon traurig. Wir müssen sehen, dass wir da irgendwie durchkommen. Ich hoffe nur, dass wir beim Spitzenreiter nicht untergehen und ein akzeptables Ergebnis erreichen.“ (Andreas Schneider, SG Winterberg/Züschen).

FC Assinghausen/Wiem./Wulm. - SG Bödefeld/Henne-Rartal

Wann und Wo? Sonntag, 31. Oktober, 15 Uhr, Rot-Weiß-Arena in Wiemeringhausen.

Vergangene Saison: Die SG Bödefeld/Henne-Rartal hat sein Heimspiel 2:0 gewonnen.

Personalien: Der Einsatz von FC-Spielertrainer Christoph Keindl ist fraglich. Bei der SG Bödefeld ist die Personalsituation undurchsichtig. Zunächst muss das Pokalspiel am Freitag Abend abgewartet werden.

Das sagen die Trainer: „Der Gegner hat tolle und auch überraschende Ergebnisse abgeliefert. Aufgrund der Tabelle wird es ein Spiel auf Augenhöhe und das erwarte ich auch. Wir wollen unsere Serie ausbauen und die Punkte in Wiemeringhausen behalten. Die Stimmung in der Mannschaft ist sehr gut. Ebenso das Selbstvertrauen.“ (Christoph Keindl, FC Assinghausen/Wiem./Wulm.). „Ass./Wie./Wu. ist sehr gut drauf und generell auch sehr heimstark. Allerdings fahren wir, wie immer, mit dem Ziel dort hin, das Spiel zu gewinnen. Dafür müssen wir konsequenter verteidigen und im Abschluss effizienter sein als zuletzt.“ (Max Szafranski, SG Bödefeld/Henne-Rartal).

SF Birkelbach – TuS Erndtebrück II

Wann und Wo? Sonntag, 31. Oktober, 15 Uhr, Kunstrasenplatz an der Mehrzweckhalle.

Vergangene Saison: Fehlanzeige.

Personalien: Beim TuS Erndtebrück II fehlt Dennis Althaus längerfristig. Dafür rückt Robin Entrup in den Kader der TuS-Reserve.

Das sagen die Trainer: „Wir wissen ja gar nicht, welche Spieler Erndtebrück mitbringen wird, daher liegt der Fokus voll und ganz auf unserem eigenen Spiel. Wir sind gewillt, gegen einen interessanten Gegner aus der Nachbarschaft alles zu geben.“ (Carsten Roth, Sportfreunde Birkelbach). „Die Stimmungskurve ist deutlich nach oben gegangen. Sonntag wollen wir den nächsten Schritt gehen. Für uns ist das nicht unbedingt ein Derby, sondern eine ganz normale Partie, in der es um unser Überleben geht.“ (Timm Schniegeler, TuS Erndtebrück II).

