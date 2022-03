„ARD-Sportschau“: Große Ehre für Olympiasiegerin Laura Nolte

Dortmund/Winterberg. Tolle Würdigung für Laura Nolte: Die Bob-Pilotin, die in Yanqing Olympiasiegerin geworden ist, tritt am Sonntag in spezieller Rolle im TV auf.

Große Bühne für Olympiasiegerin Laura Nolte: Die Athletin des BSC Winterberg wird am Sonntag, 6. März, in der „ARD-Sportschau“ auftreten. In der TV-Übertragung aus dem Deutschen Fußballmuseum in Dortmund fungiert die 23-Jährige dann als Losfee für die Auslosung in den DFB-Pokalwettbewerben.

Die Olympiasiegerin im Zweierbob der Frauen – Nolte gewann in Yanqing gemeinsam mit Anschieberin Deborah Levi Gold – wird am Sonntag ab 19.15 Uhr die Auslosung sowohl des Halbfinales bei den Männern als auch des Semifinales bei den Frauen vornehmen. Ziehungsleiter ist Fußball-Bundestrainer Hansi Flick, während Esther Sedlaczek die TV-Sendung moderiert. Die Übertragung findet aus dem Deutschen Fußballmuseum in Dortmund statt.

Im ersten Viertelfinalspiel der Männer setzte sich am Dienstagabend, 1. März, Erstligist Union Berlin gegen Zweitligist FC St. Pauli durch (2:1). Am Mittwochabend, 2. März, trifft in einem Zweitligaduell der Hamburger SV auf den Karlsruher SC, während Zweitligist Hannover 96 Favorit und Erstligist RB Leipzig empfängt. Im abschließenden Viertelfinale trifft in einem Erstliga-Duell der VfL Bochum auf den SC Freiburg. Ausgetragen werden die dann von Laura Nolte ermittelten Halbfinalpartien am 19. und 20. April. Das Endspiel soll am 21. Mail im Olympiastadion in Berlin stattfinden. Im DFB-Pokal der Frauen stehen die Halbfinalspiele am 17. und 18. April an, während das Finale am 28. Mai ausgetragen wird.

