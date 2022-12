Arnsberg: Auftakt der Stadtmeisterschaft glückt – mit Fotos

Arnsberg-Hüsten. Der Auftakt der Arnsberger Hallenfußball-Stadtmeisterschaft ist geglückt – und hat großen Anklang gefunden. So lief’s vor proppevoller Halle.

Der Fußball-Westfalenligist SC Neheim wurde am Dienstagabend, 27. Dezember, seiner Favoritenrolle in der Gruppe A der Hallenfußball-Stadtmeisterschaft der Stadt Arnsberg gerecht und zog als Tabellenerster in die Endrunde der besten Acht ein. Neben dem klassenhöchsten Klub sicherte sich auch der A-Kreisligist SG Herdringen/Müschede direkt das Ticket für die Finalrunde, die am Freitag ab 17.30 Uhr in der Sporthalle Große Wiese ausgetragen wird. Als eventuell bester oder zweitbester Gruppendritter muss der TuS Voßwinkel noch ein wenig zittern.

Stadtmeisterschaft Arnsberg: So läuft der erste Tag

Dabei hätte der TuS die SG Herdringen/Müschede im letzten Moment noch abfangen können. Im abschließenden Spiel trafen die beiden Teams aufeinander. Während der SG vor gut 500 Zuschauern in der proppevollen Sporthalle ein Remis zum direkten Weiterkommen als Gruppenzweiter reichte, musste der TuS gewinnen, um den dritten Platz noch zu verlassen.

Stadtmeisterschaft Arnsberg- Die besten Bilder aus Gruppe A Stadtmeisterschaft Arnsberg- Die besten Bilder aus Gruppe A Eine vollbesetzte Tribüne bei der Hallenstadtmeisterschaft in Arnsberg. Foto: Thomas Nitsche / WP

Stadtmeisterschaft Arnsberg- Die besten Bilder aus Gruppe A Eine vollbesetzte Tribüne bei der Hallenstadtmeisterschaft in Arnsberg. Foto: Thomas Nitsche / WP

Stadtmeisterschaft Arnsberg- Die besten Bilder aus Gruppe A Vorrunde Gruppe A: TuS Rumbeck - TuS Voßwinkel. Foto: Thomas Nitsche / WP

Stadtmeisterschaft Arnsberg- Die besten Bilder aus Gruppe A Vorrunde Gruppe A: TuS Rumbeck - TuS Voßwinkel. Foto: Thomas Nitsche / WP

Stadtmeisterschaft Arnsberg- Die besten Bilder aus Gruppe A Vorrunde Gruppe A: TuS Rumbeck - TuS Voßwinkel. Foto: Thomas Nitsche / WP

Stadtmeisterschaft Arnsberg- Die besten Bilder aus Gruppe A Vorrunde Gruppe A: FC BW Gierskämpen - SC Neheim. Foto: Thomas Nitsche / WP

Stadtmeisterschaft Arnsberg- Die besten Bilder aus Gruppe A Vorrunde Gruppe A: FC BW Gierskämpen - SC Neheim. Foto: Thomas Nitsche / WP

Stadtmeisterschaft Arnsberg- Die besten Bilder aus Gruppe A Vorrunde Gruppe A: FC BW Gierskämpen - SC Neheim. Foto: Thomas Nitsche / WP

Stadtmeisterschaft Arnsberg- Die besten Bilder aus Gruppe A Vorrunde Gruppe A: FC BW Gierskämpen - SC Neheim. Foto: Thomas Nitsche / WP

Stadtmeisterschaft Arnsberg- Die besten Bilder aus Gruppe A Vorrunde Gruppe A: TuS Rumbeck - TuS Voßwinkel. Foto: Thomas Nitsche / WP

Stadtmeisterschaft Arnsberg- Die besten Bilder aus Gruppe A Vorrunde Gruppe A: FC BW Gierskämpen - SG Herdringen/Müschede. Foto: Thomas Nitsche / WP

Stadtmeisterschaft Arnsberg- Die besten Bilder aus Gruppe A Alex Bruchhage, Trainer des SC Neheim. Foto: Thomas Nitsche / WP

Stadtmeisterschaft Arnsberg- Die besten Bilder aus Gruppe A Fußball-Stadtmeisterschaft Arnsberg - die Spielleitung. Foto: Thomas Nitsche / WP

Stadtmeisterschaft Arnsberg- Die besten Bilder aus Gruppe A Vorrunde Gruppe A: FC BW Gierskämpen - SG Herdringen/Müschede. Foto: Thomas Nitsche / WP

Stadtmeisterschaft Arnsberg- Die besten Bilder aus Gruppe A Turnierleitung der Hallenfußball-Stadtmeisterschaft Arnsberg. Foto: Thomas Nitsche / WP

Stadtmeisterschaft Arnsberg- Die besten Bilder aus Gruppe A Jubel bei der SG Herdringen/Müschede. Foto: Thomas Nitsche / WP

Stadtmeisterschaft Arnsberg- Die besten Bilder aus Gruppe A Vorrunde Gruppe A: FC BW Gierskämpen - SG Herdringen/Müschede. Foto: Thomas Nitsche / WP

Stadtmeisterschaft Arnsberg- Die besten Bilder aus Gruppe A Vorrunde Gruppe A: FC BW Gierskämpen - SG Herdringen/Müschede. Foto: Thomas Nitsche / WP

Stadtmeisterschaft Arnsberg- Die besten Bilder aus Gruppe A Vorrunde Gruppe A: FC BW Gierskämpen - SG Herdringen/Müschede. Foto: Thomas Nitsche / WP

Stadtmeisterschaft Arnsberg- Die besten Bilder aus Gruppe A Rund 500 Zuschauer waren in der Halle. Foto: Thomas Nitsche / WP

Stadtmeisterschaft Arnsberg- Die besten Bilder aus Gruppe A Jubel bei der SG Herdringen/Müschede. Foto: Thomas Nitsche / WP

Stadtmeisterschaft Arnsberg- Die besten Bilder aus Gruppe A Vorrunde Gruppe A: FC BW Gierskämpen - SG Herdringen/Müschede. Foto: Thomas Nitsche / WP

Stadtmeisterschaft Arnsberg- Die besten Bilder aus Gruppe A Vorrunde Gruppe A: FC BW Gierskämpen - SG Herdringen/Müschede. Foto: Thomas Nitsche / WP

Stadtmeisterschaft Arnsberg- Die besten Bilder aus Gruppe A Fußball-Stadtmeisterschaft Arnsberg, Gruppe A. Foto: Thomas Nitsche / WP

Stadtmeisterschaft Arnsberg- Die besten Bilder aus Gruppe A Vorrunde Gruppe A: FC BW Gierskämpen - SG Herdringen/Müschede. Foto: Thomas Nitsche / WP

Stadtmeisterschaft Arnsberg- Die besten Bilder aus Gruppe A Vorrunde Gruppe A: FC BW Gierskämpen - SG Herdringen/Müschede. Foto: Thomas Nitsche / WP

Stadtmeisterschaft Arnsberg- Die besten Bilder aus Gruppe A Turnierleitung der Fußball-Stadtmeisterschaft Arnsberg. Foto: Thomas Nitsche / WP

Stadtmeisterschaft Arnsberg- Die besten Bilder aus Gruppe A Vorrunde Gruppe A: FC BW Gierskämpen - SG Herdringen/Müschede. Foto: Thomas Nitsche / WP

Stadtmeisterschaft Arnsberg- Die besten Bilder aus Gruppe A Fußball-Stadtmeisterschaft Arnsberg. Foto: Thomas Nitsche / WP

Stadtmeisterschaft Arnsberg- Die besten Bilder aus Gruppe A Alex Bruchhage beobachtet die Spiele. Foto: Thomas Nitsche / WP

Stadtmeisterschaft Arnsberg- Die besten Bilder aus Gruppe A SC Neheim - TuS Rumbeck bei der Fußball-Stadtmeisterschaft Arnsberg. Foto: Thomas Nitsche / WP

Stadtmeisterschaft Arnsberg- Die besten Bilder aus Gruppe A Vorrunde Gruppe A: FC BW Gierskämpen - SC Neheim. Foto: Thomas Nitsche / WP

Stadtmeisterschaft Arnsberg- Die besten Bilder aus Gruppe A Die Kasse bei der Fußball-Stadtmeisterschaft Arnsberg. Foto: Thomas Nitsche / WP

Stadtmeisterschaft Arnsberg- Die besten Bilder aus Gruppe A Bei der Imbiss- und Getränkeausgabe werden die Spiele übertragen. Foto: Thomas Nitsche / WP

Stadtmeisterschaft Arnsberg- Die besten Bilder aus Gruppe A Bei der Imbiss- und Getränkeausgabe werden die Spiele übertragen. Foto: Thomas Nitsche / WP

Stadtmeisterschaft Arnsberg- Die besten Bilder aus Gruppe A Die Kasse bei der Fußball-Stadtmeisterschaft Arnsberg. Foto: Thomas Nitsche / WP

Stadtmeisterschaft Arnsberg- Die besten Bilder aus Gruppe A Vorrunde Gruppe A: FC BW Gierskämpen - SC Neheim. Foto: Thomas Nitsche / WP

Umso engagierter ging es auf dem Spielfeld – inklusive einer Roten Karten wegen absichtlichen Handspiels und Verhinderung einer Torchance für Voßwinkel – zu. Letztendlich sicherte Blerant Veliqi mit zwei Toren den 2:0-Sieg der SG, zu dem auch SG-Torwart Theo Wiese einen gehörigen Teil mit tollen Paraden beisteuerte. „Punktgleich mit dem SC Neheim in die Endrunde einzuziehen, ist eine tolle Sache und steigert unser Selbstvertrauen“, erklärte der A-Ligist. Das Halbfinale zu erreichen, wäre ein schöner Erfolg, „aber warten wir mal die Gruppenkonstellation ab“.

Gegen den SC Neheim schnupperte die SG Herdringen/Müschede ebenfalls am Sieg, kassierte jedoch vier Sekunden vor Schluss den Ausgleich zum 2:2. „Wir haben es nicht seriös herunter gespielt“, sagte SC-Trainer Alex Bruchhage, der viele Torchancen seiner Truppe sah, allerdings auch einen 0:1- und 1:2-Rückstand. „Wir stehen in der Endrunde, wir haben Spaß gehabt – alles gut“, resümierte er.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Arnsberg