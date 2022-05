Arnsberg: Coup – D-Kreisligist nach Krimi im Pokal-Endspiel

Sundern. Im Reservepokal des Fußballkreises Arnsberg steht mit der SG Allendorf/Amecke II erstmals ein D-Ligist im Finale. Das Team gewann einen Krimi.

Im Reservepokal des Fußballkreises Arnsberg steht mit der SG Allendorf/Amecke II erstmals ein D-Kreisligist im Endspiel. Die Mannschaft des Trainerduos Julian Straede/Peter Humpert setzte sich nach einem Krimi im Elfmeterschießen im Halbfinale mit 7:6 gegen B-Kreisligist SV Bachum/Bergheim II durch.

Nach dem letzten verwandelten Strafstoß, der den Sieg sicherstellte, brachen auf dem Sportplatz in Allendorf alle Dämme. Teamkameraden und Zuschauer stürmten das Spielfeld und feierten gemeinsam mit Mannschaft und Trainerteam. Der Tabellenführer der Aufstiegsrunde der Kreisliga D Arnsberg – das Team wird in die Kreisliga C aufsteigen – feierte auf seiner Anlage später unter anderem noch lautstark zum Klassiker „We are the champions“.

Das Finale des Reservepokals findet an Christi Himmelfahrt, Donnerstag, 26. Mai, in Arnsberg-Holzen statt. Auf der Sportanlage des SV Holzen trifft die SG Allendorf/Amecke II dann im Endspiel auf A-Kreisligist TuS Langenholthausen II. Die Partie wird um 14.15 Uhr angepfiffen.

