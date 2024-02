Winterberg. Stürze wie vor dem Bob-Weltcup in Altenberg können auch in Winterberg passieren. Das sagen die Verantwortlichen, so reagieren sie.

Sie tauschen sich ohnehin regelmäßig aus, doch aktuell ist der Kontakt zwischen Stephan Pieper und Jens Morgenstern noch intensiver. Zwei schwere Stürze mit zum Teil schwerverletzten Athleten beim Bob-Training vor dem Weltcup in Altenberg, wo Morgenstern, der ehemalige Vorsitzende des BSC Winterberg, seit mittlerweile fast fünf Jahren Geschäftsführer der Bobbahn ist, lassen die viel zitierten Drähte glühen. Schließlich startet in wenigen Tagen die Bob- und Skeleton-Weltmeisterschaft in der Veltins-EisArena in Winterberg – und es drängt sich die Frage auf, wie es dort um die Sicherheit der Athleten steht. Pieper reagiert.