Arnsberg-Hüsten. Seit zwei Monaten steht fest, dass Jan Hüttemann Hüsten 09 im Sommer verlässt. Nun hat der Fußball-Bezirksligist einen neuen Coach.

Die lange Suche hat ein Ende: Seit ziemlich genau zwei Monaten steht fest, dass Jan Hüttemann den SV Hüsten 09 im Sommer verlässt. Hüttemann, bislang Coach des Fußball-Bezirksligisten, zieht es zur kommenden Saison zu Oberligist SG Finnentrop/Bamenohl, bei dem er neuer Sportlicher Leiter wird. Jetzt hat der Traditionsverein aus Hüsten einen neuen Trainer gefunden.

Holger Wortmann wird zur kommenden Spielzeit 2024/2025 Nachfolger Jan Hüttemanns als Cheftrainer im Stadion Große Wiese. Der 56-Jährige ist ein erfahrener Coach im nordrhein-westfälischen Fußball und gilt als bestens vernetzt. Aktuell arbeitet Wortmann noch als Sportlicher Leiter der Hammer Spielvereinigung (Schlusslicht der Westfalenliga 1), ehe er im Sommer wieder als Coach arbeiten wird, diesmal im Hochsauerland. „Er bringt vom Profil her alles mit. Holger ist super ehrgeizig, super motiviert und hat einen hohen Anspruch. Er hat unsere Mannschaft schon einige Male gesehen und erkennt ein großes Potenzial“, betonte Thomas Malachowski, Sportlicher Leiter des SV Hüsten 09. Malachowski hatte die Gespräche mit Wortmann gemeinsam mit Vorstandsmitglied Sebastian Bahr und Vorsitzender Rainer Müller geführt. „Die beiden haben sich da auch sehr gut eingebracht. Wir sind alle drei überzeugt davon, dass Holger der richtige Trainer für Hüsten 09 ist“, so Malachowski.

Beeindruckende Vita

Holger Wortmann war in seiner Karriere im Amateur-Fußball vor allem in der Ober- und Westfalenliga aktiv. Vor seiner Zeit in Hamm trainierte er unter anderem die DJK TuS Hordel, Westfalia Rhynern, Westfalia Herne, FC Gütersloh oder den SV Lippstadt 08. Als Co-Trainer war Wortmann unter anderem beim Wuppertaler SV oder gar bei Union Berlin aktiv, damals in der Hauptstadt noch in der Regionalliga Nord (Saison 2004/2005). Traditionsvereine und Wortmann – das scheint also zu passen.

Zu Beginn seiner Laufbahn coachte Holger Wortmann auch die U17 des Bundesligisten Arminia Bielefeld. „Er brennt auf unsere junge Mannschaft“, freute sich Thomas Malachowski. Kevin Schneider wird auch Wortmann als spielender Co-Trainer assistieren. Malachowski: „Diese Kombination finde ich sehr schön. Und es war gut, dass die Mannschaft uns vertraut hat, ruhig geblieben ist und sich mit unserem Verein identifiziert.“

In den vergangenen Wochen und Monaten waren illustre Namen von (möglichen) Kandidaten rund um das Stadion Große Wiese „geschwebt“. Mindestens Alex Bruchhage (noch SC Neheim, ab Sommer Zukunft ungewiss), Freddy Quebbemann (noch TuRa Freienohl, ab Sommer SV Bachum/Bergheim) und Tobias Walter (noch SV Bachum/Bergheim, ab Sommer Zukunft ungewiss) hatten nach Informationen dieser Zeitung auch konkrete Gespräche mit den Verantwortlichen in Hüsten geführt. Neuer Coach wird jedoch Holger Wortmann, der mit den Hüstenern sicher „einen gesunden Aufstieg in die Landesliga anstreben wird“, wie Thomas Malachowski es formulierte.