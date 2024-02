Lennestadt. In der Fußball-Westfalenliga spielte der SC Neheim 2:2 beim FC Lennestadt. So bewertet Trainer Bruchhage den Punkt im Kellerduell.

In diesem Moment lag den Fußballern des SC Neheim der Jubelschrei bereits auf den Lippen. In zentraler Position kam Merlin Zweimann an den Ball, hatte freie Schussbahn in Richtung Tor – und schob das Spielgerät doch 20 Zentimeter am Gehäuse des gastgebenden FC Lennestadt vorbei. Wenige Minuten später war das Kellerduell in der Westfalenliga 2 vorbei und Neheims Trainer Alex Bruchhage sah sich mit der berechtigten Frage konfrontiert, ob das 2:2 (1:2)-Unentschieden ein Rückschlag im Kampf um den Klassenerhalt sei. Der Coach antwortete eindeutig.