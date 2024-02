Eslohe. In der „Bundesliga des Sauerlandes“ gewinnt der SuS Langscheid/Enkhausen mit 3:2 beim BC Eslohe. So läuft die umkämpfte Partie.

Dass durchaus auch Pfeffer drin war in dieser Partie, wurde in dieser Szene in der 30. Minute deutlich. Gerade eben hatte Langscheids Till Hagen den Esloher Schlussmann Julian Bürger umkurvt und zur 2:1-Führung für sein Team eingeschoben, da rannte der SuS-Stürmer jubelnd an der Seitenlinie entlang, legte einen Finger auf die Lippen und blickte in Richtung der auf der anderen Seite des Sportplatzes postierten Anhänger des BCE. Dies war eine der Szenen, die unterstrichen: In seinem Heimspiel verlangte der BC Eslohe zum Re-Start der Fußball-Bezirksliga 4 dem Titelanwärter von der Sorpe alles ab, stand letztlich nach dem 2:3 (2:2) aber dennoch ohne Punkte da.