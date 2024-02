Sundern. In der Fußball-Landesliga 2 stoppt der TuS Sundern seinen Negativlauf. Wie der erste Dreier nach zuvor fünf sieglosen Partien klappt.

Negativserie beendet: Der TuS Sundern hat in der Fußball-Landesliga 2 nach fünf sieglosen Partien in Folge erstmals wieder gewonnen. Gegen die abstiegsbedrohten Gäste des SV Ottfingen, wie der TuS ebenfalls ein Aufsteiger, setzte sich das Team von Trainer Fabio Granata sicher mit 3:0 (1:0) durch.

Für die Sunderner ging es diesmal darum, „dass wir einfach mal wieder einen Dreier einfahren“, betonte Granata nach dem Schlusspfiff. Vor etwa 150 Zuschauern im Röhrtalstadion hatte der TuS zuvor die Gäste aus dem Kreis Olpe dominiert. Anas Boukidar brachte den Landesligisten in der 30. Minute in Führung, und auch im zweiten Abschnitt blieben die Sunderner gefährlich als der SVO. Mit einem perfekten Start ging der TuS in Hälfte zwei: Davin-Jay Emde, der, wie berichtet, den Landesligisten zur neuen Saison in Richtung Oberliga Westfalen zur SG Finnentrop/Bamenohl verlässt, traf zum 2:0 für den Gastgeber und markierte damit schon so etwas wie eine Vorentscheidung in dieser Begegnung.

TuS Sundern gelingt der Sprung auf Platz neun

Trainer Fabio Granata zeigte sich von dem Vortrag seiner Mannschaft auch im Anschluss angetan. „Wir haben ein gutes Spiel gemacht“, sagte er. Insbesondere Jann Conrads in der Abwehrreihe des Neulings sowie Zugang Mahmut „Mo“ Yavuzaslan im Offensivspiel verdienten sich Bestnoten.

Das dritte Tor für den TuS Sundern markierte dann auch „Mo“ Yavuzaslan. Er steuerte in der 71. Minute seinen ersten Treffer für seinen neuen Klub bei. Mit jetzt 23 Zählern auf der Habenseite hat der TuS Sundern nun neun Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone und ist auf Tabellenplatz neun gesprungen.