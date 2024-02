Sauerland. Ein Techniker drückt dem 17. Spieltag der Fußball-Kreisliga A Arnsberg seinen Stempel auf. FC Neheim-Erlenbruch siegt im Verfolgerduell

Techniker Robin Balder drückte dem 17. Spieltag der Fußball-Kreisliga A Arnsberg seinen Stempel auf. Der Regisseur des SV Hüsten 09 II, der im Winter eigentlich zum Landesligisten SV Brilon wechseln sollte, führte die Bezirksliga-Reserve der Hüstener zum Sieg. Derweil gewann der FC Neheim-Erlenbruch im Verfolgerduell.

FC Neheim-Erlenbruch - SSV Küntrop 2:1 (2:1). Im Verfolgerduell des Tabellenzweiten gegen den Tabellendritten setzte sich der Ex-Bezirksligist knapp durch. Die Gastgeber bauten nach dem knappen Heimsieg den Vorsprung gegenüber Küntrop auf sechs Zähler aus. Der Rückstand zum Spitzenreiter TuS Oeventrop beträgt weiterhin fünf Punkte. „Wir haben uns das Leben selbst schwer gemacht. Nach dem Doppelpack von Safak Üstenci und Kai Oberreuther haben wir es versäumt, den Vorsprung auszubauen. Hochkarätige Chancen wurden nicht genutzt, und nach dem Anschlusstor der Gäste war der SSV wieder im Spiel, obwohl mein Team auch im zweiten Durchgang klar tonangebend war“, sagte FC-Coach Amer Siala. Er lobte auch den Gast: Die Mannschaft, die in der vorigen Saison noch um den Klassenverbleib spielte, steht zu Recht auf dem dritten Tabellenplatz“, sagte er. Die Torfolge: 1:0 Safak Üstenci (10.), 2:0 Kai Oberreuther (17.), 2:1 Dennis Maiwurm (37.).

SG Herdringen/Müschede - TuS Langenholthausen II 0:2 (0:1). Die TuSler zeigten eine gute Leistung und nahmen verdient die drei Zähler mit auf die Heimreise. Der Gast ging durch Marco Träger, der einen Foulelfmeter verwandelte, in Führung. Direkt nach Wiederanpfiff erhöhte Emre Aytekin. Trotz Unterzahl (Ampelkarte für Nikolaj Diesendorf in der 73. Minute) war der Sieg nicht mehr gefährdet.

SG Balve/Garbeck - SG Beckum/Hövel/Mellen 2:3 (0:2). Mann des Tages im Nachbarduell war Gästetorjäger Rene Weißbach, der alle drei Treffer erzielte und nun auf 21 Saisontore kommt. Für die Gastgeber traf Janis Volmer doppelt. Jonathan Lübbering kassierte in der 87. Minute Gelb-Rot bei den Gästen.

SG Grevenstein/Hellefeld-Altenhellefeld - TuS Oeventrop 2:5 (1:1). Die TuSler stellten den Sieg in der Nachspielzeit durch zwei Treffer von Kevin Schöller und Frederik Lutter sicher. Zuvor trafen für den Tabellenführer Leon Köster (2) und Kevin Schön (Eigentor). Für die SG traf Timo Wieberg und Yannick Berkensträter (Eigentor). Die Erfolgsserie des TuS Oeventrop hält weiter an. Die prima Bilanz aus 16 Begegnungen: 15 Siege und ein Remis.

Mehr zur Fußball-Kreisliga A Arnsberg:

SG Allendorf/Amecke - TuS Voßwinkel 4:1 (1:0). Der Aufsteiger festigte durch den klaren Heimsieg seinen siebten Tabellenplatz. Die Torfolge: 1:0 Johan Mailänder (7.), 2:0 Moritz Mailänder (48.), 3:0 Johan Mailänder (51.), 3:1 Philip Völker (58.), 4:1 Justin-Ole Tietjen (87.).

SuS Westenfeld - TuS Rumbeck 0:1 (0:1). Der TuS landete im „Sechs-Punkte-Spiel“ einen wichtigen Erfolg und konnte nach Punkten zum Gegner aufschließen. Beide Teams haben nun 13 Zähler auf ihrem Konto, aber das Torverhältnis spricht Bände: Der SuS steht bei minus 1, der TuS bei minus 29. Den Treffer des Tages markierte Joshua Kumar (31.).

SV Bachum/Bergheim - SG Holzen/Eisborn 4:1 (3:1). Mit einem klaren Erfolg gegen den Tabellennachbarn starteten die Gastgeber in die Rückrunde. Der Spielfilm: 1:0 Phil Röttger (17.), 2:0 Leo Schulte (27., Eigentor), 3:0 Marian Hölter (43.), 3:1 Torben Schlinkmann (44.), 4:1 Marek Pfeil (85.).

TuS Sundern II - SV Hüsten 09 II 1:3 (1:0). Im Duell der Reserveteams hatten die Gäste Vorteile, doch sie lagen zur Pause nach einem Konter in der 28. Minute durch einen Treffer des Ex-Hüsteners René Zweimann mit 0:1 zurück. Nach dem Wechsel glichen die Grün-Weißen in der 48. Minute zunächst durch Robin Balder aus. Balders Wechsel zum SV Brilon hatte nicht geklappt, da der Landesligist aus Brilon den Spielerpass nicht fristgemäß eingereicht hatte. Nun spielt der Akteur die Rückrunde in der zweiten Mannschaft des SV Hüsten 09 weiter.

In der 58. Minute rettete TuS-Spieler Butrint Ibrahimi per Handspiel auf der eigenen Torlinie. Dafür gab es die Rote Karte, den fälligen Elfmeter verwandelte Steffen Kern zur Gästeführung, die wiederum Robin Balder in der 65. Minute mit seinem zweiten Treffer zum Endergebnis ausbaute. Sunderns-Co-Trainer Heiko Bode: „Wir haben vor allem im ersten Durchgang gut gespielt. Darauf können wir aufbauen. Nach dem Rückstand und in Unterzahl konnten wir dem Spiel keine Wende mehr gaben.“ Gästetrainer Ufuk Üzel meinte: „Wir haben uns zunächst schwer getan, wirkten etwas idenlos. Eine Leistungssteigerung nach der Pause führte zu einem verdienten Sieg meiner Mannschaft.“