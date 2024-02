Brilon. Landesligist SV Brilon verlor mit 1:2 gegen Germania Salchendorf und wartet seit Monaten auf einen Sieg. Warum die Serie andauert.

Der SV Brilon bleibt auf einem Abstiegsplatz. Die Kicker aus der Stadt des Waldes haben es am 17. Spieltag der Fußball-Landesliga Staffel 2 nicht geschafft, den Heimvorteil gegen den Tabellensiebten SV Germania Salchendorf zu nutzen. Am Ende hatten die Gäste aus dem Siegerland das Spiel trotz eines 0:1-Rückstandes noch mit 2:1 gewonnen. Damit wartet der SV Brilon seit über vier Monaten auf einen „Dreier“. Der letzte Sieg datiert vom 8. Oktober des vergangenen Jahres mit 1:0 beim FSV Gerlingen.

Brilon geht früh in Führung

Zum Spiel: Die Schwarz-Weißen gingen bereits in der 7. Minute durch Samuel Owusu, der einen Chipball von Jakob Ehls mustergültig über den Torhüter hob und damit seinen siebten Saisontreffer erzielte, in Führung. Gästetrainer Thomas Scherzer, der in diesem Spiel insgesamt dreimal verletzungsbedingt wechseln musste, änderte daraufhin seine Taktik. „Mein Plan sah zunächst ganz anders aus. Doch nach dem Rückstand haben wir unser Spiel nach vorne verschoben und den Gegner früh gestört. Das haben die Jungs dann gut umgesetzt“, sagte der Coach aus Salchendorf.

In der 32. Minute gelang Jasmin Cehajic der verdiente Ausgleich. Vor der Pause setzte Gästespieler Moritz Klaas den Ball nur ganz knapp neben das Gehäuse von Torhüter Dicke. Besser machte es dann der eingewechselte Alexander Völkel, der in der 61. Minute mit einem schönen Tor das Siegtor erzielte. In der Schlussphase hatten die Hausherren noch zwei sehr gute Möglichkeiten zum Ausgleich, der am Ende auch verdient gewesen wäre. Emre Pistofoglu scheiterte zunächst in einer Eins-gegen-eins-Situation an Torhüter Dustin Lohmann und in der sechsten Minute der Nachspielzeit verfehlte ein Schuss von Samuel Owusu aus kurzer Distanz nur ganz knapp das Ziel.

Brilon: Das sagt Karakoc

„Man kann nicht sagen dass uns der Gegner ausgespielt hat. Wir haben gut dagegen gehalten und das Spiel offen gestaltet. Aufgrund der noch zwei sehr guten Chancen zum Ende hin wäre ein Unentschieden das gerechte Ergebnis gewesen. Wir haben aber einfach kein Glück im Abschluss“, so das Fazit von SVB-Trainer Murat Karakoc.

SV Brilon: Dicke, Walther (83. Ketheswaran), Pistofoglu, Wegener (90.+1 Akgüvercin), Gockel (52. Jeyakumar), Entrup, Ströthoff (66. Stappert), Owusu, Ehls, Oktay, Nagis (71. Schönhütl). - Tore: 1:0 Owusu (7.), 1:1 Cehajic (32.), 1:2 Völkel (61.). - Gelb-Rote Karte: Ilias Houta (SVB/87.).