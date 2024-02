Altenberg. Pünktlich zur WM in Winterberg ist das Gold-Duo Nolte/Levi wieder vereint. Das Comeback nach zwei Jahren verlief perfekt und emotional.

Sie jubelten nicht so euphorisch wie nach dem sensationellen Gold-Triumph bei den Olympischen Winterspielen 2022. Ein Weltcupsieg fällt schließlich in eine andere Kategorie als ein erster Platz im Zeichen der fünf Ringe. Trotzdem erlebten Laura Nolte, Bob-Pilotin des BSC Winterberg, und ihre Anschieberin Deborah Levi in Altenberg emotionale Momente, als ihr Sieg im Zweierbob perfekt war.

„Debbies letzter Wettkampf war ja tatsächlich Olympia 2022“, erzählte Laura Nolte vor dem Weltcup im Erzgebirge, der als Generalprobe für die Bob- und Skeleton-Weltmeisterschaften in Winterberg, die an diesem Mittwoch mit der Eröffnungsfeier starten, galt. Mit ihrer Feststellung kramte Nolte zwei Dinge aus der Erinnerung vieler Bob-Fans hervor.

Zum einen wurden jene besonderen Bilder wieder präsent, die Nolte und Levi nach dem Olympiasieg in China lieferten. Wie sie sich im Eiskanal jubelnd in den Armen lagen, wie sie vor, während und nach der Siegerehrung feixten und wie die Anschieberin des SC Potsdam auf dem Treppchen einen Knicks vor ihrer Pilotin machte. Seit 2018 bildeten die beiden in ihrem 170 Kilo schweren Sportgerät ein eng befreundetes Team: „Es passt sportlich und menschlich supergut – das macht alles einfacher, angenehmer und schöner“, sagte Nolte.

Laura Nolte (BSC Winterberg) umarmt Deborah Levi im Ziel glücklich. © dpa | Sebastian Kahnert

Der Olympiasieg war der vorläufige sportliche Höhepunkt – und das liegt auch an der zweiten Erinnerung. Anhaltende Knieschmerzen im Training sorgten bei Levi für eine Wettkampfpause zum Auftakt der nach-olympischen Saison. Aus den erhofften „nächsten Wochen“ wurden letztendlich zwei Jahre.

Wir mussten uns gar nicht eingrooven, das hat sich angefühlt wie gestern, obwohl es schon eine Weile her ist. Laura Nolte, Bob-Pilotin des BSC Winterberg

Die Dramatik offenbarte sich besonders beim Heim-Weltcup im Winterberg im Januar 2023. Im Rollstuhl sitzend verfolgte Levi die Rennen ihrer Pilotin und entschärfte die Bilder anschließend verbal. „Ich habe einen Knorpelschaden operiert bekommen. Im Februar fange ich mit der Reha an, dann muss man von Monat zu Monat schauen“, erzählte sie und ergänzte: „Ich weiß, dass das mit dem Rollstuhl dramatisch aussieht, aber es liegt nur an den Entfernungen hier.“

Ein harter Weg endet

Wie angekündigt zog sich die Reha über acht, neun Monate. „Ich plane nicht sonderlich, sondern freue mich einfach, wenn es wieder losgeht“, sagte Levi damals. Los – ging es für sie am vergangenen Sonntag in Altenberg. „Das war ein harter Weg, auch mit vielen Rückschlägen“, erzählte Laura Nolte nach den ersten Trainingsfahrten: „Wir mussten uns gar nicht eingrooven, das hat sich angefühlt wie gestern, obwohl es schon eine Weile her ist.“

Der WM-Start Am Mittwoch, 21. Februar, startet die Eröffnungsfeier der Bob- und Skeleton-Weltmeisterschaften in Winterberg um 18.30 Uhr auf dem Marktplatz. Die ersten WM-Rennen in der Veltins-EisArena steigen am Donnerstag. Los geht es mit den jeweils ersten beiden Läufen der Frauen und Männer im Skeleton (10 Uhr/14 Uhr). Am Freitag werden in den Läufen drei und vier im Skeleton die Medaillen vergeben (12 Uhr/16 Uhr). Die Bob-Wettbewerbe beginnen am Samstag mit dem Monobob der Frauen und dem Zweierbob der Herren.

Kurios: Fast auf den Tag genau zwei Jahre (19. Februar 2022) lag die Fahrt zu olympischem Gold zurück, als das Duo Nolte/Levi sein Wettkampf-Comeback feierte und dies mit einem souveränen Sieg krönte. In Lauf eins pulverisierten sie den sechs Jahre alten Bahnrekord. Startbestzeit gelang ihnen sogar zwei Mal.

„Ich bin richtig glücklich, dass die Fahrten heute so gut waren, die Startzeiten waren mega“, lobte Nolte anschließend ihre Anschieberin. „Laura ist so gut gefahren. Es hat richtig Bock gemacht“, sagte diese nach ihrer Rückkehr auf das Siegerpodest. „Für die WM geht alles in die richtige Richtung, ich freue mich sehr auf Winterberg, das ist eine unserer absoluten Lieblingsbahnen“, ergänzte die Pilotin.

Wer schiebt Nolte bei WM an?

Aber: Wird sie die Titelkämpfe im Zweierbob überhaupt mit Levi bestreiten? Zum Team Nolte gehört schließlich mit Neele Schuten eine weitere Anschieberin, mit welcher die Pilotin in der Vergangenheit ebenfalls einige Erfolge feierte. „Wir werden nach Altenberg in Ruhe entscheiden“, kündigte Nolte an. Ein weiterer emotionaler Moment für Nolte/Levi in Winterberg ist durch das perfekte Comeback aber – sehr wahrscheinlich geworden.