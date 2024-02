Medebach. Souveräner Auftritt der Hansestädter beim letzten Hallenfußball-Turnier dieser Saison. Bezirksligisten nur mit der jeweiligen Reserve

Der TuS Medebach hat die dritte Auflage des HMW-Cups in der vollbesetzten eigenen Sporthalle verdient gewonnen. Der Tabellenführer der Fußball-Kreisliga A HSK verlor bei dem mit Mannschaften aus den Städten Hallenberg, Medebach und Winterberg besetzten Turnier kein Spiel und erzielte im Wettbewerb ein Torverhältnis von 18:4. Berücksichtigen muss man allerdings, dass der Titelverteidiger SV Oberschledorn/Grafschaft und die SG Winterberg/Züschen nur mit der jeweiligen Reserve antraten, und A-Ligist SG Nuhnetal/Dreislar/Hesborn nur eine gemischte Mannschaft auf das Hallenparkett schickte.

Nach Platz eins in der Vorrunde besiegte der TuS Medebach im Halbfinale den Ligagefährten SG Nuhnetal/Dreislar/Hesborn, der allerdings zwischen dem letzten Gruppenspiel und dem Anpfiff des Halbfinales nur eine kurze Pause hatte, mit 5:1. Das war nicht nur SG-Coach Nils Rogacki unangenehm aufgestoßen. „Man hätte zunächst das zweite Halbfinale vorziehen können. Dann hätten wir wenigstens zehn Minuten Pause gehabt. Das war schon ein wenig dubios“, so Rogacki, der trotzdem im TuS Medebach den „verdienten Sieger des Turniers“ sah. Die Tore erzielten Chrissi Kuhnhenne, Fabian Müller, Andreas Schnellen und Robert Wöhl (2). Den Ehrentreffer schoss Björn Harbecke.

Spannende K.o.-Partien in Medebach

Im zweiten Halbfinale setzte sich der FC Hilletal gegen den SV Oberschledorn/Grafschaft mit 3:1 durch. Die Tore für den Tabellenführer der Kreisliga B2 HSK markierten Michel Peetz, Tyler Noah Borgmann und Michel Borgmann. Für den SVO/Grafschaft traf Rashad Allam. Das Endspiel gewann dann der TuS Medebach mit 4:1 gegen den FC Hilletal. Die Tore für den Sieger erzielten Chrissi Kuhnhenne, Fabian Müller (2) und Leon Peters. Für den FC Hilletal war Aaron Greune zum 1:1 erfolgreich.

„Der einzige Wermutstropfen im Finale war, dass wir durch eine mindestens umstrittene Schiedsrichter-Entscheidung in Unterzahl und damit ein Stück weit auf die Verliererstraße geraten sind. Ich bin davon überzeugt, dass für uns ansonsten – wie schon beim starken 2:2 gegen den TuS in der Gruppenphase – deutlich mehr drin gewesen wäre. Alles in allem haben sich die Jungs aber teuer verkauft“, sagte Lars Lenneper, Trainer des FC Hilletal. Vitalis Paul, Coach des Turniersiegers TuS Medebach, freute sich über den Erfolg: „Ich bin im Großen und Ganzen mit dem Turnierverlauf und den Ergebnissen sehr zufrieden. Wichtig ist, dass alle verletzungsfrei geblieben sind.“

A-Kreisligist TuS Medebach gewinnt das Hallenfußball-Turnier um den HMW-Cup. © WP | Willi Lefarth

