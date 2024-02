Winterberg. Für Jacqueline Pfeifer ist es die zweite WM in Winterberg. Einiges scheint identisch zu sein. Doch „Jacka“ ist nicht mehr nur „Jacka“.

Sie lacht, bevor sie auf die Frage antwortet. „Ich warte nicht nur auf den ersten Saisonsieg, sondern auch auf den ersten Podestplatz in diesem Winter“, sagt Jacqueline Pfeifer also und sortiert diese Tatsache so schnell, wie sie sonst durch den Eiskanal rast, in ihre Strategie im Vorfeld der Heim-Weltmeisterschaft in Winterberg. An diesem Donnerstag beginnen die Titelkämpfe in der Veltins-EisArena – und Pfeifer fühlt sich, als wäre die Zeit um neun Jahre zurückgedreht worden.