Arnsberg-Oeventrop. Im Kampf um den Verbandsliga-Klassenerhalt gastiert die SG Ruhrtal beim TuS Volmetal. Einem Leistungsträger droht das Saison-Aus.

Schon wieder ein schwieriges Auswärtsspiel für die in fremder Halle seit dem Verbandsliga-Aufstieg noch punktlosen Handballer der SG Ruhrtal: Am Samstag (19.30 Uhr) geht es zum einstigen Drittligisten TuS Volmetal, der mit 18:12-Punkten auf Rang fünf deutlich besser dasteht, als man es vor der Saison aufgrund der starken personellen Veränderungen (ein Großteil der früheren Stammkräfte spielt in der Landesliga-Reserve) erwarten durfte.