Winterberg. Alexander Gassner, ehemaliger Skeletoni des BSC Winterberg, steht wieder am Eiskanal. Die Hintergründe. Grotheer liegt auf Rekord-Kurs.

Ein bekanntes Gesicht in neuer Funktion: Alexander Gassner, der ehemalige Skeletoni des BSC Winterberg, beendete im November 2023 offiziell seine Karriere. Nun steht er als Teil des Trainerteams von Südkorea bei der Bob- und Skeleton-Weltmeisterschaft in Winterberg mit an seiner alten Heimbahn. Die Hintergründe.