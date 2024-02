Marsberg. Überraschend springt Daniel Berlinski, früher Profi-Trainer unter anderem beim Chemnitzer FC, nun wieder im Amateurfußball im HSK ein.

Drei (Kurz-)Einsätze für RW Erlinghausen feierte Daniel Berlinski in der laufenden Saison in der Fußball-Landesliga 2 als Aushilfskraft. Der 38-Jährige stellte sich bei seinem Ex-Klub immer wieder als Spieler in den Dienst des Teams. Nun aber ist der gebürtige Marsberger, der auch in Marsberg wohnt, wieder als Trainer gefragt: Bezirksligist VfB Marsberg stellte seinen bisherigen Coach, Sascha Wachsmann, frei – und präsentierte überraschend Daniel Berlinski als dessen Nachfolger.