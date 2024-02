Sauerland. In der Fußball-Landesliga 2 trifft auch der SV Brilon auf einen Titelanwärter. So will RW Erlinghausen endlich erstmals punkten.

RW Erlinghausen ist mit zwei Niederlagen in die Rückrunde der Fußball-Landesliga 2 gestartet. Damit verloren die Rot-Weißen das Spitzenquartett (vorerst) aus den Augen. Am dritten Rückrundenspieltag will das Team von Spielertrainer Michael Mantasl beim Tabellennachbarn Borussia Dröschede wieder in die Erfolgsspur kommen. Der TuS Sundern und SV Brilon haben es mit zwei Titelanwärtern zu tun.

Hohenlimburg 10 - TuS Sundern (So., 15.30 Uhr, Erich-Berlet-Stadion). Eine schwere Aufgabe wartet auf die Röhrtaler, die es aber im Hinspiel schafften, die Zehner zu besiegen. Seitdem hat Hohenlimburg nicht mehr verloren und inzwischen den Tabellenthron erklommen. Aber auch der TuS Sundern ist mit vier Punkten gut aus der Winterpause gekommen. „Ich denke, dass der Gegner ein wenig Respekt vor uns hat. Wer aber 14 Spiele nicht verliert, sollte viel Selbstvertrauen haben. Trotzdem werden wir alles tun, um nicht mit leeren Händen nach Hause zu fahren“, sagt Trainer Fabio Granata, der denselben Kader wie vergangene Woche gegen den SV Ottfingen zur Verfügung hat.

Borussia Dröschede - RW Erlinghausen (So., 15.30 Uhr, ESO-Stadion). Die Borussia hat von den vergangenen fünf Spielen nur eines verloren und damit die Rot-Weißen in der Tabelle überrundet. „Wir wollen endlich die ersten Punkte im Jahr 2024 einfahren. Dröschede ist in der Tabelle einen Punkt vor uns, und wir sind am Sonntag die Jäger. Es wird nicht einfach in Dröschede, wir können aber in der Liga jeden schlagen. Dafür müssen wir an unser Limit gehen“, berichtet RWE-Trainer Michael Mantasl, der auf den gesperrten Ümral Bahceci verzichten muss. Der Einsatz von Innenverteidiger Nils Meyer ist fraglich.

SV Brilon - SG Ostinghausen (So., 15 Uhr, Rembe-Sportpark). Für den SVB ist es allmählich an der Zeit, nach sechs Heimniederlagen in Folge endlich wieder im Rembe-Sportpark zu punkten. Das wird aber gegen den Tabellenzweiten, der auswärts bisher 14 Punkte geholt hat, äußerst schwer. Jannik Walther fehlt gelbgesperrt. Fraglich ist der Einsatz von Lukas Gockel und Ilkay Nagis, wieder dabei sind Julius Brüne und Friedrich Wischer. „Wir wissen um die Stärke von Ostinghausen. Trotzdem ist es unser Ziel, endlich wieder zu punkten“, sagt Trainer Benedikt Brüne.