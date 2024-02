Medebach. In der Bezirksliga 4 hatten der SV Oberschledorn und Fatih Türkgücü Meschede in der jüngeren Vergangenheit Ärger. Nun kommt‘s zum Duell

Bereits Ende November des vergangenen Jahres hatte der SV Oberschledorn/Grafschaft sein Heimspiel vom 17. Spieltag der Fußball-Bezirksliga 4 bestritten. Gegen die SG Winterberg/Züschen gelang damals ein 3:2-Derbyerfolg. In der bewusst um eine Woche verlängerten Winterpause versuchte Neu-Coach Lukas Gerbracht (26), mit seiner Mannschaft eine „neue Spielidee“ zu entwickeln. Welche Schwerpunkte der SV Oberschledorn/Grafschaf zudem noch in der Winterpause setzte und was die Ziele für die Rückserie sind, verrät Gerbracht im Interview.