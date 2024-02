Schmallenberg. Am Sonntag erwartet der SV Schmallenberg/Fredeburg den FC Arpe/Wormbach zum großen Derby. Zuvor beziehen die Vorsitzenden klar Stellung

In der Fußball-Landesliga 2 steht am 18. Spieltag das Stadtderby zwischen dem SV Schmallenberg/Fredeburg und dem FC Arpe/Wormbach im Blickpunkt. Der Anstoß der Partie erfolgt an diesem Sonntag um 15 Uhr auf dem Wormbacher Berg. Zuvor sprechen die beiden Vorsitzenden, Holger Hömberg vom SV Schmallenberg/Fredeburg und Paul Pieper vom FC Arpe/Wormbach, im Interview unter anderem über die bisherige Spielzeit, die Strukturen innerhalb der Klubs und das besondere Duell.