Brilon. Der SV Brilon kämpft in der Landesliga 2 um den Klassenerhalt. In der neuen Saison spielt Toptorjäger Owusu nicht mehr beim SVB.

Der SV Brilon kämpft in der Fußball-Landesliga 2 um den Klassenerhalt. Am Sonntag, 25. Februar, 15 Uhr, erwartet den SVB eine schwere Aufgabe im Heimspiel gegen Aufstiegskandidat SF Ostinghausen. Jetzt ist klar: In der neuen Saison wird Brilons aktueller Toptorjäger Samuel Owusu nicht mehr beim SVB spielen.