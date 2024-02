Winterberg. Laura Nolte (BSC Winterberg) liegt zur WM-Halbzeit im Monobob in Reichweite der Medaillen. Aber: Startet sie am Sonntag in Winterberg?

Sie hätte mit einem halbwegs zufriedenen Lächeln durch den Zielbereich der Veltins-EisArena in Winterberg laufen können. Denn zur Halbzeit der Weltmeisterschaft im Monobob liegt Laura Nolte, Bob-Pilotin des BSC Winterberg, wie erhofft in Reichweite der Medaillen, während Lisa Buckwitz das Klassement anführt. Doch Nolte setzte ihr Lächeln nur für die (Fernseh-)Interviews auf – und das hatte einen Grund.