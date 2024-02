Arnsberg-Neheim. In der Fußball-Westfalenliga 2 empfängt der SC Neheim am Sonntag (15.30 Uhr) den BSV Schüren. Alwin Weber pausiert weiterhin.

Zwar brachte die ausgerufene Aufholjagd zum Klassenerhalt dem SC Neheim in der Tabelle der Fußball-Westfalenliga 2 noch nicht den Sprung vom letzten Platz. Doch vor dem nächsten Heimspiel gegen den BSV Schüren am Sonntag (15.30 Uhr) lenkte Trainer Alex Bruchhage den Blick vor allem auf einige positive Aspekte. Er forderte jedoch ebenso: „Wir müssen nachlegen, denn jetzt kommt die Zeit, in der wir in der Hinrunde nicht gepunktet haben.“