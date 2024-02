Sundern. Historischer Abend für den RC Sorpesee: Die Zweitliga-Volleyballerinnen besiegen Tabellenführer VfL Oythe mit 3:2 – trotz heikler Lage.

Dass Julian Schallow nach einem Spiel seiner Zweitliga-Volleyballerinnen des RC Sorpesee erst mal nach den passenden Worten suchen muss, kommt nun auch nicht allzu oft vor. Genau das trat aber nach dem nahezu unfassbaren 3:2 (15:25, 18:25, 25:23, 25:18, 15:7)-Heimerfolg des RCS gegen Tabellenführer VfL Oythe am Samstagabend, 24. Februar, ein. Und das hatte gute Gründe: Der Aufsteiger in die 2. Bundesliga Nord hatte gegen die in dieser Saison bislang beste Mannschaft einen 0:2-Satzrückstand nicht nur aufgeholt, sondern am Ende gar mit dem 3:2-Erfolg zwei Punkte in der proppevollen Sporthalle des Schulzentrums Sundern behalten. „Ich denke, das ist ein historischer Volleyballabend gewesen. So eine Wiederaufstehung erlebt man selten“, sagte der RCS-Coach folgerichtig.