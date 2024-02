Winterberg. Laura Nolte (BSC Winterberg) ist neue Weltmeisterin im Monobob. Sie verteidigte ihren Titel bei der Heim-WM in Winterberg spektakulär.

Was für ein irres Finale bei der Bob- und Skeleton-Weltmeisterschaft in Winterberg im Monobob der Frauen: Zur Halbzeit der Titelkämpfe stand Laura Nolte, Bob-Pilotin des BSC Winterberg, kurz vor dem frühen Aus – doch am Ende durfte die 25-Jährige sogar über die Goldmedaille jubeln. Sie verteidigte ihren Titel – und hatte damit nur bedingt gerechnet.