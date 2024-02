Winterberg. Mit Gold und Bronze im Mixed-Team krönen die deutschen Skeletonis WM in Winterberg. Mittendrin: Hannah Neise und Jacqueline Pfeifer.

Sie sind Profisportler – und deshalb in Sachen Party das eine oder anderen Mal eingeschränkt. Doch am Samstagabend eskalierte die deutsche Skeleton-Mannschaft nach der Siegerehrung auf dem mit Zuschauern und Fans rappelvollen Marktplatz im Herzen Winterbergs. Während der Party-Hit „Der Zug hat keine Bremse“ aus den Boxen schallte, starteten Hannah Neise, Jacqueline Pfeifer und Co. die Polonaise auf der Bühne. Sie besaßen aber auch einige Gründe, um ausgiebig zu feiern.