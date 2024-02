Meschede-Freienohl. Fußball-Bezirksligist TuRa Freienohl spielt gegen „Ass./Wie./Wu.“ nur 2:2. Was den Coach so enttäuscht. Mehr Bilder zum Spiel

Joschua Wicklein sprach das aus, was sicher auch all seine Teamkollegen dachten. Unmittelbar nach dem Schlusspfiff des Duells zwischen TuRa Freienohl und seinem Team, dem FC Assinghausen/Wiemeringhausen/Wulmeringhausen, fiel die Nummer acht von „Ass./Wie./Wu.“ seinem Trainer Markus Feldmann im Mittelkreis in die Arme. „Wir sind noch am Leben!“, rief Wicklein erleichtert. Tatsächlich erzeugte das 2:2 (1:1) auf dem Nebenplatz in der Küppelkampfbahn bei den Gästen deutlich mehr Freude als bei den Freienohlern.