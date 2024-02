Schmallenberg. Der SV Schmallenberg/Fredeburg entscheidet das Derby in der Fußball-Landesliga 2 gegen den FC Arpe/Wormbach deutlich mit 4:0 für sich.

„Wir haben ab der ersten Minute die Derby-Stimmung auf den Platz transportiert“, sagte Merso Mersovski, Trainer des SV Schmallenberg/Fredeburg nach Abpfiff und feierte danach mit seinen Spielern, die zuvor den FC Arpe/Wormbach mit 4:0 (1:0) in der Fußball-Landesliga 2 besiegt hatten. Ein früher Platzverweis drückte dem Schmallenberger-Derby seinen Stempel auf und eröffnete früh die Chance für den SVS, den Heimsieg einzufahren. Damit setzen sich die Gastgeber in der Tabelle weiter von den Abstiegsrängen ab und belegen nun Platz acht, während der FC Arpe/Wormbach weiterhin an letzter Stelle steht.