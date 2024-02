Sauerland. In der Fußball-Kreisliga A Arnsberg gab es „Eishockey-Ergebnisse“ zu bestaunen. So schlugen sich die Titelkandidaten am 17. Spieltag.

Ein 8:0 und ein 9:0 – am 17. Spieltag der Fußball-Kreisliga A Arnsberg stachen zwei „Eishockey-Ergebnisse“ heraus. Während der FC Neheim-Erlenbruch mit Ach und Krach einen Sieg schaffte, marschiert Tabellenführer TuS Oeventrop weiterhin souverän vorneweg. Die vier am schlechtesten platzierten Mannschaften verloren ihre Partien allesamt.