Sundern/Dortmund. In der Handball-Landesliga 4 der Frauen hat Schlusslicht HV Sundern fast seine ersten Punkte gewonnen. Auch die SG Ruhrtal verlor.

Wieder ein punktloses Wochenende für die beiden heimischen Handball-Frauen-Landesligisten. Schlusslicht HV Sundern war dabei so nah wie noch nie dran am ersten Erfolgserlebnis. Neuling SG Ruhrtal hingegen hatte in Dorstfeld wenig zu bestellen.

HV Sundern - HSG Wetter/Grundschöttel 21:24 (10:13). Obwohl Kosanovic und Nolte krankheitsbedingt fehlten, boten die Sundernerinnen eine starke Vorstellung. In Halbzeit eins gelang es sogar, einen 5:7-Rückstand in eine 8:7-Führung umzuwandeln. Und auch im zweiten Durchgang wehrte sich das blutjunge Team erfolgreich.

Mehr zum Handball im HSK:

Das lag vor allem an Franziska Pötter und der Seniorinnen-Debütantin Helena Gollar-Bittern, die als sichere Siebenmeterschützin auftrumpfte und zudem noch drei Feldtore beisteuerte. Sie war es auch, die per Doppelschlag das 19:19 (52.) erzielte, doch ein paar dumme Fehler und zwei vergebene Konter führten zum entscheidenden 19:24 (57.). „Wir sind auf dem richtigen Weg“, resümierte Trainer Siggi Motzki-Biele.

HVS: van de Pol; Pötter (7), Gollar-Bittern (7/4), Maas (2), Pelny (2), Dmaj (1), Nogueira Campos (1), Fromm (1/1), Pulvirenti, Berghoff-Wrede.

ATV Dorstfeld - SG Ruhrtal 34:23 (14:11). Bis zum 6:6 (14.) hielt die SGR mit, kassierte dann aber vier Gegentore in Serie. „Unser Hauptschützinnen haben diesmal zu viele Fahrkarten produziert“, befand Trainer Christian Hohmann. Der Coach musste miterleben, wie Dorstfeld nach dem 22:18 (41.) gegen stark abbauende Neulinge auf 31:21 davonzog.

SGR: Lilienthal; Schmidt (5), Wolf (5/5), Thiemann (4), Gierse (3), H. Wolf (3), Feldmann (1), Hennemann (1), J. Löser (1), Badt, Friederritzi, ten Haaf, A. Löser.