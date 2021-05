Balve Optimum: Erleichterung – doch ebenso große Wehmut

Wenn in diesem Jahr die Titelträger des Balve Optimums jubeln – hier Jessica von Bredow-Werndl auf TSF Dalera als Deutsche Meisterin in der Dressur 2020 –, dann wird etwas anders sein als sonst.

Balve. Das Balve Optimum wird in diesem Jahr vom 3. bis 6. Juni zu Füßen des Schlosses Wocklum ausgerichtet. Die Gefühlslage im Vorfeld ist – schwierig.

Nach einem emotionalen Auf und Ab im vergangenen Jahr fügen sich nun wieder die Puzzleteile zusammen: Die Deutschen Meisterschaften der Dressur- und Springreiter finden wieder gemeinsam im Zuge des Balve Optimums von Donnerstag, 3., bis Sonntag, 6. Juni, statt.

„Wir freuen uns sehr, nach einem coronabedingten reinen Dressur-Festival 2020 in diesem Jahr unsere beiden Disziplinen wieder in Wocklum begrüßen zu können. Wir haben die Springreiter schmerzlich vermisst“, gibt Veranstalterin Rosalie von Landsberg-Velen unumwunden zu. Auch wenn etwas sehr fehlen wird: „Wir müssen das Optimum leider ohne Zuschauer durchführen. Die Coronaschutzverordnung lässt nichts Anderes zu.“

Flexibilität beim Balve Optimum wieder notwendig

Auch wenn es Anfang dieses Jahres noch so aussah, als könnte eine 25-prozentige Auslastung des Stadions und des Dressurplatzes zugelassen werden, ist nun klar: keine Zuschauer in Balve. Nur Aktive, Offizielle, Partner und Presse, Mitarbeiter und Personal dürfen die Reitanlage zu Füßen des Schlosses Wocklum betreten. „Dass wir mit Änderungen und Verlegungen umgehen können und auch sehr kurzfristig umplanen können, haben wir 2020 bereits gezeigt“, so Rosalie von Landsberg-Velen.

Und für dieses Jahr wurde so wieder aus der Not eine Tugend gemacht. Das Motto: Wenn die Zuschauer nicht zum Optimum reisen dürfen, dann wird das Optimum eben zu den Zuschauern nach Hause gebracht – auf digitalem Wege, live und fast rund um die Uhr. Die Veranstalter informieren vielfältig über Instagram, Facebook, auf der Homepage und via „Clipmyhorse“.

Auch die „ARD“ und das „ZDF“ berichten, zudem wird ein Blog über das Balve Optimum angeboten. „Wir bieten allen Betrachtern wunderbare Blicke hinter die Kulissen, ergänzende News, Schnappschüsse und Challenges, Interviews, Balvis Stallgassengossip oder auch mal unerwartete Fakten“, heißt es von Seiten der Veranstalter.

