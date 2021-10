Banyik zum Lauf von TuRa Freienohl: „Wir haben das Glück“

Sauerland. Fünf Siege in Serie haben TuRa Freienohl in die Spitzengruppe der Fußball-Bezirksliga gespült. Steve Banyik erklärt wieso es so gut läuft.

Vier Siege aus den vergangenen vier Spielen, darunter der überraschende Sieg gegen den TuS Sundern am vergangenen Wochenende: Fußball-Bezirksligist TuRa Freienohl ist in starker Verfassung. Wir haben vor den spannenden Wochen mit Spielen gegen Eslohe und Schmallenberg/Fredeburg mit Stürmer Steve Banyik über die aktuelle Situation und die Ziele der Freienohler gesprochen.

Ihr seid zuletzt im Aufwind und nun auch deutlich näher an die Spitze gerückt. Wieso läuft es derzeit so gut für euch?

Ich denke es läuft zur Zeit so gut bei uns, weil wir uns mittlerweile das nötige Glück erarbeitet haben. Wir haben eine gute Mischung zwischen erfahrenen Bezirksliga-Spieler und guten jungen Spielern. Dazu kommt, dass wir defensiv gut arbeiten und zur Zeit die zweitbeste Abwehr haben, was natürlich dazu führt, dass wir aktuell viele Punkte einfahren.

Seht ihr euch als echtes Spitzenteam in der Liga, das ganz oben mitmischen kann?

Ich sehe uns als eine gute Mannschaft in der Bezirksliga. Die Spitzenteams sind Schmallenberg, Eslohe und Sundern. Trotzdem denke ich, dass wir unser Saisonziel erreichen werden, also so viele Punkte einzufahren wie es geht und das wir uns halt verletzungsmäßig so gut wie es geht zurückhalten.

In den kommenden drei Liga-Spielen warten schwere Aufgaben auf euch: Was denkst du, wo ihr am 14. November in der Tabelle stehen werdet?

Wenn wir viele Punkte sammeln können wir eventuell noch ein Platz gut machen. Man kann aber natürlich auch jedes Spiel knapp verlieren und man steht am Ende ein paar Plätze schlechter da, das werden wir dann am 14. November sehen.

