Bezirksligist TuS Oeventrop steht vor einem Umbruch

Oeventrop. Die Frauen-Mannschaft des TuS Oeventrop muss sich für die kommende Saison in der Fußball-Bezirksliga neu aufstellen.

Der Ball rollt wieder auf dem Sportplatz „In den Oeren“: Auch die Bezirksliga-Fußballerinnen des TuS Oeventrop haben den Neustart gewagt.

„Als ich in unsere WhatsApp-Gruppe geschrieben habe, dass wir wieder trainieren werden, haben sich die Mädels total gefreut“, sagt TuS-Coach Thorsten Stein. Konkret wird unter der Einhaltung des vom Verein erstellten Hygienekonzeptes einmal in der Woche in Zehner-Gruppen trainiert. So sind auch wieder Spielformen mit dem Ball möglich, wie beispielsweise „Fünf gegen Fünf“. Bis zu den Sommerferien wird der Trainingsbetrieb erst einmal so weiterlaufen. Ob dann zunächst eine Pause eingelegt oder durchtrainiert wird mit mehreren Einheiten in der Woche, steht noch nicht fest. „Es fehlt natürlich das Zusammensein nach dem Training, wo man sich unterhält und ein Kaltgetränk trinkt“, berichtet Thorsten Stein. Auch die obligatorische Abschlussfahrt der Frauen-Mannschaft oder das Sportfest des Vereins finden in diesem Jahr nicht statt.

Mit dünnem Kader gut verkauft

Die Frauen-Mannschaft des TuS Oeventrop hat in der Bezirksliga 3 bis zum Abbruch der Spielzeit durch die Corona-Pandemie eine ordentliche Saison gespielt und landete am Ende auf dem achten Platz. Bis zur Winterpause mischte die Stein-Truppe sogar im oberen Tabellendrittel mit. „Wir haben das bis zur Winterpause sehr gut gemacht. Die drei Niederlagen in Folge danach waren natürlich echt blöd. Insgesamt haben wir uns aber mit unserem dünnen Kader gut verkauft“, lautet das Fazit von Thorsten Stein.

Alles andere als gut lief es dagegen für die zweite Frauen-Mannschaft, die als 9er-Team in der A-Kreisliga Arnsberg an den Start ging und vor zwei Spielzeiten (2017/2018) noch gemeinsam mit der Stein-Elf in der Bezirksliga aktiv war. Aufgrund von Personalproblemen wurde das Team bereits vor dem Abbruch der Saison vom Spielbetrieb abgemeldet, unter anderem hatten sich drei Spielerinnen einen Kreuzbandriss zugezogen. Zudem mussten immer wieder Spielerinnen in der Bezirksliga-Truppe aushelfen. „Es war abzusehen, dass es personell sehr, sehr eng werden würde. Irgendwann war dann der Punkt erreicht, an dem es nicht mehr weiterging“, berichtet Thorsten Stein und ergänzt: „Für die kommende Spielzeit hätten wir ohnehin keine zweite Mannschaft mehr gemeldet. Ich möchte aber nicht ausschließen, dass wir demnächst wieder eine Reserve haben werden.“

Die Abgänge

Die erste Frauen-Mannschaft wird dagegen weiter in der Bezirksliga an den Start gehen. Es wird allerdings einen personellen Umbruch geben. Nicht mehr planen kann Trainer Stein mit Eva Hanxleden, Lea Hachmann, Nadine Onofrietti, Lea Brust, Jasmin Meier, Marina Gersch (alle Laufbahnende), Christina Schacht (Wechsel zur SG Bruchhausen/Niedereimer), Laura Schulte (Studium), Jasmin Lino das Santos (Wechsel zum SuS Günne) und Stella Roth (Ziel unbekannt). Darüber hinaus wird voraussichtlich auch Lena Chmieleweski, die das Reserve-Training geleitet hat, nicht mehr zur Verfügung stehen.

Die lange Fußball-Pause, unter anderem ohne drei Mal Training in der Woche oder Sitzungen im Verein, hat Stein gut überbrückt. „Ich hatte dadurch privat sehr viel Zeit und das war auch mal schön. Allerdings wusste man erst gar nicht, was man damit anfangen soll“, teilt Stein mit und so hat er zu Hause Hand angelegt. Genauer gesagt im Wintergarten, der vor 15 Jahren im Zuge von Renovierungsarbeiten der Wohnung entstanden war. „Dieser wurde nun endlich einmal von außen verputzt“, berichtet der Trainer schmunzelnd und fügt abschließend hinzu: „Ich hoffe, dass die neue Saison im September startet. Es wäre einfach nur schön, wenn wir nach einem halben Jahr wieder um Punkte spielen könnten.“