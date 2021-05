Bikepark Winterberg: Inzidenz passt – Update zur Anmeldung

Winterberg. Die Sicherheit ist endgültig da: Der Bikepark Winterberg darf am Freitag, 21. Mai, wieder öffnen. Es gibt Neuigkeiten zum Kauf von Tickets.

Endlich geht es wieder los mit der neuen MTB-Saison im Bikepark Winterberg. Nun ist endgültig gesichert, dass die Betreiber des Bikeparks am Freitag, 21. Mai, ihre Türen für Kunden öffnen dürfen.

Der Grund: Die Sieben-Tages-Inzidenz im Hochsauerlandkreis liegt am Mittwoch, 19. Mai, mit einem Wert von 71,6 erneut klar unter der 100er-Marke. Es ist der fünfte Zähltag in Folge, in der diese Grenze deutlich unterschritten wird – damit darf der Bikepark am Freitag, 21. Mai, öffnen.

Ein Update zum Prozedere zum Re-Start liefern die Betreiber des sportlichen Ausflugsziels rund um Geschäftsführer Nico Brinkmann gleich mit: Interessierte, die sich am Freitag, 21. Mai, wieder in die Trails stürzen wollen, können sich am Mittwoch, 19. Mai, ab 18 Uhr online um das Ausleihen von Bikes und den Kauf von Tagestickets kümmern. „Wir fühlen sehr große Vorfreude“, sagt Geschäftsführer Nico Brinkmann.

