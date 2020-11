Box-Legende Hermann Fuchs ist ein Stehaufmännchen

Der Mann ist nicht nur eine lebende Box-Legende im Sauerland, sondern auch ein Stehaufmännchen. Der 67-jährige Hermann Fuchs aus Arnsberg-Hüsten ist im wahrsten Sinn des Wortes ein Kämpfer. Im Frühjahr war er am Herzen operiert worden und bekam eine neue Herzklappe. Nach der Reha in Körbecke am Möhnesee hat er inzwischen bereits wieder das Training beim Amateur-Box-Club (ABC) Arnsberg geleitet. „Boxer sind halt harte Jungs“, sagt Hermann Fuchs und lacht.

Der 67-Jährige ist nur nicht Trainer, sondern auch Vorsitzender des ABC Arnsberg, der aktuell etwa 50 Mitglieder hat. „So verrückt wie früher bin ich natürlich nicht mehr. Aber das Boxen liegt mir einfach am Herzen“, sagt Fuchs. „Und das jetzt sogar mit einer Herzklappe.“

Vier Jahre in der Bundesliga

In seiner aktiven Laufbahn als Amateurboxer, die im Alter von 19 Jahren begann, absolvierte der selbstständige Stuckateurmeister aus Hüsten mehr als 180 Kämpfe. „Ich war sofort fasziniert von diesem Sport und hatte auch durchaus Talent. Vor allem aber war ich ein harter Arbeiter – und ein Fighter“, blickt Hermann Fuchs zurück. Er schaffte es Ende der 1970er-Jahre sogar für vier Jahre (1978 bis 1982) in die Bundesligamannschaft des BC Gelsenkirchen/Erle. „Trotzdem bin ich kein Schalke-Anhänger geworden, sondern leidenschaftlicher Fan von Borussia Dortmund“, teilt Fuchs schmunzelnd mit. Besonders stolz ist der ehemalige Mittelgewichtsboxer auf die Tatsache, dass er in seiner Karriere nie K.o. geschlagen worden ist.

Das Urgestein der hiesigen Boxszene gibt sein Talent und Wissen inzwischen seit vielen Jahren an den Nachwuchs weiter. Die Kurve in Richtung des sportlichen Ruhestands hat er nach eigener Aussage („Ich bin ein Rentner im Unruhestand“) noch nicht bekommen. „So lange ich noch Spaß daran habe und fit genug bin, mache ich weiter“, sagt Fuchs, der beim ABC Arnsberg nach wie vor der Mann für alle Fälle ist. Er liebt die Aufgabe als Trainer, Vorsitzender und ab und zu auch mal als Sparringspartner. Den Verein sieht er auf einem guten Weg. „Boxsport in der Stadt Arnsberg ist wieder gefragt. Ich habe in den vergangenen Monaten zahlreiche Anrufe bekommen, wo dann gefragt worden ist, wo und wann wir trainieren“, erzählt Hermann Fuchs.

Aktuell tritt der ABC Arnsberg allerdings wie alle anderen Amateursportvereine durch den erneuten Corona-Lockdown vorerst bis Ende November auf der Stelle. „Wir müssen einfach abwarten, wie sich die Pandemie entwickelt. Man kann nicht langfristig planen und wir müssen flexibel auf die kommenden Wochen und Monate reagieren“, sagt Fuchs und fügt hinzu: „Wenn wir dann wieder in der Halle trainieren dürfen, werden wir mit der Beinarbeit beginnen und arbeiten uns langsam hoch bis zu den Armen. Wir fangen dann quasi zum zweiten Mal wieder bei Null wieder an.“

Die obersten Gebote

In den vergangenen Jahren hatte der ABC-Trainer auch immer mal wieder junge Nachwuchssportler unter seinen Fittichen, die zuvor bei Institutionen wie Schulen, anderen Sportvereinen oder der Stadt als „schwierig“ galten. Fuchs: „Wir haben es immer geschafft, auch diese Jungs zu trainieren. Die Disziplin im Training und Kampf sowie der Respekt vor dem Gegner sind die obersten Gebote. Das Boxen formt den Charakter und hält natürlich auch fit“, sagt Fuchs. „Ich jedenfalls fühle mich nach meiner Herz-OP sowie durch die Reha und das Boxtraining wieder topfit.“