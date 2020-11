Brilon Lumberjacks sind „schwere Jungs“ in Wartestellung

Sie wollten nach ihrem ungeahnten Aufstieg mit großer Motivation in die Football-Verbandsliga starten, hatten dann aufgrund der Coronapandemie zumindest auf eine verkürzte Saison gehofft – wurden am Ende aber jäh ausgebremst: die American Footballer der Brilon Lumberjacks . Nach der ersten Enttäuschung bereiten sich die Verantwortlichen um Vereinschef Axel Hoepfner und Headcoach Chris Nehls jetzt auf den Neuaufbau für das kommende Jahr vor. Stolz sind sie vor allem auf den Aufschwung ihres Flag-Football-Teams.

Kein einziger Snap, nicht ein Touchdown und auch kein einziger Meter Raumgewinn: Weil die Saison 2020/2021 für die heimischen American Footballer komplett ausfiel, stellte sich durchaus Ernüchterung ein. Die Geschichte des Jahres 2020 bis zu diesem Zeitpunkt sei daher aus Sicht der Herrenmannschaft, der Seniors, auch schnell erzählt, sagt Headcoach Chris Nehls .

Mit sieben Siegen und nur drei Niederlagen in der erfolgreichen Saison 2019/2020 hatte er, der mitunter selbst noch auf dem Spielfeld steht und aktiv mithilft, das Team in die Verbandsliga geführt.

Mannschaften aus Hamm, Dortmund, Recklinghausen, Remscheid und Lippstadt wären hier die Gegner gewesen. „Aber Mitte März kam der erste Lockdown mit sofortigem Trainingsstopp und der Absage der Spiele“, erinnert sich Nehls.

Briloner Jugendteam entwickelt sich erfreulich

Für die Wiederaufnahme des Trainings im Sommer hatten die Coaches neben der Umsetzung eines notwendigen Hygienekonzeptes auch das Training umgestellt. „American Football ist ein Kontaktsport. Auch wir mussten nun den Mindestabstand von 1,50 Meter einhalten“, erläutert Nehls: „Wir haben in kleinen Gruppen von maximal fünf Personen trainiert. Jede Gruppe hatte einen eigenen Coach.“ Praktisch bedeutete das: Tacklings konnten nicht trainiert werden – eine absolute Basis des Footballsport. Der Fokus lag daher auf der Kondition und der Technik sowie dem Einüben von Spielzügen und Laufwegen. „Die Spieler bewegen sich dabei in einer Art Raster, das den Abstand gewährleistet.“

Eine verkürzte Saison war zwischenzeitlich im Gespräch, in der die Teams nicht zwei Mal, sondern nur einmal gegeneinander gespielt hätten. Diese Pläne, die aktuell in der Coronapandemie durchaus auch für die Spielzeiten in Sportarten wie dem Amateurfußball erwogen werden, seien indes verworfen worden, unter anderem aufgrund begrenzter Platzkapazitäten und Terminüberschneidungen mit anderen Klubs. Zuletzt hatten die Brilon Lumberjacks immerhin auf ein Freundschaftsspiel gegen die Goldminers Korbach gehofft – doch es kam anders: Der zweite Lockdown, der am 2. November begann, verhinderte auch diesen Plan. „Wir hätten unseren Spielern gerne Spielpraxis ermöglicht“, sagt Nehls.

Trotz der schwierigen Rahmenbedingungen freuen sich die Lumberjacks aber über die Entwicklung des Jugendteams, das in diesem Jahr bislang weiteren Zuwachs erhalten hat. Mittlerweile sind es etwa 20 Jugendliche zwischen 14 und 19 Jahren, die dem Flag-Football-Team der Briloner angehören.

Soweit es die Beschränkungen erlaubten, wurde auch regelmäßig zum Training nach Brilon und Ostwig gebeten. Anstatt von Helmen, Schulterpolstern und Protektoren tragen die Spieler dabei Gürtel mit zwei Flaggen, die mit Klett befestigt sind. „Die Grundregeln sind dieselben wie beim American Football“, erläutert Axel Hoepfner, Vorsitzender der Brilon Lumberjacks und einer der beiden Coaches der Jugendmannschaft. „Statt durch ein Tackling wird der balltragende Spieler aus dem Spiel genommen, indem ihm eine der Flaggen abgezogen wird.“ Dann ist der Spielzug beendet. Das Team sei im Laufe des Jahres gewachsen, „der Zusammenhalt ist super“, so Hoepfner.

Allerdings seien aufgrund der Infektionszahlen auch die Flag-Football-Turniere abgesagt werden. Die Brilon Lumberjacks nutzten aber ihre Zeit, knüpften vermehrt Kontakt zu Schulen und stellten dort den Sport Flag Football im Sportunterricht vor.

Auch die Cheerleader hoffen

Auf eine ereignisreiche Saison 2020/2021 hatten sich neben der Herrenmannschaft und dem Juniorenteam auch die „Flying Axes“, die Cheerleader der Lumberjacks, gefreut. Wie berichtet, hatte der Briloner Sänger Mathis Kaup im Frühjahr eigens den Song „Lumberjacks fürs Leben“ geschrieben, was für zusätzliche Begeisterung gesorgt hatte. Zusammen mit seiner Band „One Tape“ wollte Kaup diesen bei den Heimspielen live performen – mit Unterstützung der Flying Axes.

Doch auch das musste verschoben werden.“ Erfreulich ist, dass sich die ,Little Axes’, die Gruppe der sechs- bis 13-jährigen Tänzerinnen und Tänzer, 2020 weiter etabliert hat. Für Nachwuchs ist bei den Cheerleadern also gesorgt“, sagt Mario Polzer, Pressesprecher der Brilon Lumberjacks.

Insgesamt gehe es für den Verein nun darum, „das Jahr 2021 in den Blick zu nehmen und den Neustart zu planen“, betont der Vorsitzende Axel Hoepfner. „Sobald das Training wieder möglich ist, ist die beste Zeit für Interessierte, neu dazu zu kommen.“ Headcoach Chris Nehls sagt, dass Vorerfahrung nicht notwendig und dass American Football ein Sport für alle Spielertypen sei. „Es gibt viele verschiedene Spielerpositionen, auf denen unterschiedliche körperliche Voraussetzungen gefragt sind“, erklärt er.

Mit zusätzlichen Aktionen will der Klub weiter im Gespräch bleiben. So sei eine neue Homepage in Vorbereitung, und auch ein Imagefilm sowie ein Musikvideo mit der Band „One Tape“ seien geplant. „Zum geplanten Neustart werden wir ins Marketing investieren“, so Hoepfner, der weiter auf heimische Förderer zählen kann.