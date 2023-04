„Bundesliga des Sauerlandes“: FC Fatih hält sein Trainerteam

In der Fußball-Bezirksliga 4 bleibt Ekrem Yavuzaslan (mittig) dem FC Fatih Türkgücü Meschede als Spielertrainer weiterhin treu.

Jetzt ist es fix: Der FC Fatih Türkgücü Meschede wird mit seinem aktuellen Trainerteam in der Saison 2023/2024 weitermachen. Wie der Tabellenzweite der Fußball-Bezirksliga 4, der „Bundesliga des Sauerlandes“, nun auf seiner Facebookseite erklärte, haben Gökhan Demirci (Chefcoach), Ekrem Yavuzaslan (Spielertrainer) und Daniel Catic (Torwarttrainer) ihre Zusagen für die neue Saison gegeben.

Der FC Fatih erklärte, dass man mit der Arbeit des Dreigestirns äußerst zufrieden sei. Der Aufsteiger rangiert auf Tabellenplatz zwei und kämpft weiterhin um die Chance, nach dem ersten Aufstieg in den überkreislichen Fußball in der Vereinshistorie überhaupt im Sommer direkt in die Landesliga durchzumarschieren. „Der steigende Erfolg unserer Mannschaft ist nicht nur unserem starken Team zu verdanken, sondern auch unserem loyalen und motivierenden Trainerteam“, schrieb der Verein.

Demirci, Yavuzaslan und Catic sind dem FC Fatih bereits seit (vielen) Jahren treu. „Mit unserem Trainerteam haben unsere Jungs zudem den Aufstieg aus der Kreisliga in die ,Bundesliga des Sauerlandes’ geschafft, und wir hoffen auch weiterhin auf viele gemeinsame Erfolgserlebnisse“, betonte der Klub. Vor dem Anpfiff des 24. Spieltages der Bezirksliga 4 am Sonntag, 16. April, 15 Uhr, rangiert der FC Fatih mit einem ausgetragenen Spiel mehr und drei Punkten weniger auf der Habenseite auf Rang zwei hinter Spitzenreiter TuS Sundern.

