„Bundesliga des Sauerlandes“: Hüsten 09 stellt sich neu auf

Arnsberg-Hüsten. In der „Bundesliga des Sauerlandes“ befindet sich der SV Hüsten 09 auf Cheftrainer-Suche. Die Grün-Weißen verkünden nun Zu- und Abgänge.

Fußball-Bezirksligist SV Hüsten 09 befindet sich auf Nachfolgersuche für die am Saisonende weichenden Trainer Klaus Borschel und „Co“ Andreas Kauke. Nun hat der aktuelle Tabellendritte der „Bundesliga des Sauerlandes“ Personalentscheidungen gefällt.

Wie die Hüstener auf ihrem Internetauftritt verkündeten, hat Fußball-Abteilungsleiter Thomas Malachowski nahezu ohne Ausnahme Zusagen aus dem aktuellen Kader für die neue Spielzeit 2023/2024 erhalten. „Dazu gehören auch wichtige Stützen wie Ibrahima Camara, Tim Hartmann, Jannik Heppelmann, Julius Oestersporkmann, Emre Erdur, Denis Rodrigues Gomes, Christopher Gierse oder Robin Balder, die sich im Verein wohl fühlen und auch in der Saison 2023/2024 unser Trikot tragen wollen“, sagte Thomas Malachowski.

Stand jetzt wird in der laufenden Winterpause nur Özgür Dogan die Hüstener verlassen. Nach 13 zum Teil sehr guten Auftritten im Trikot der Grün-Weißen verlässt Dogan den Verein mit unbekanntem Ziel. Der nach seinem Studium zurück in die Heimat, das Sauerland, zurückgekehrte Mittelfeldspieler Tom Happe zählt dagegen ab sofort wieder zum Kader der Hüstener.

SV Hüsten 09: Juniorenspieler sind neu dabei

Malachowski und Co. haben zudem sieben Zugänge vermeldet. So sollen die im Jugend-Leistungszentrum Neheim-Hüsten aktiven U19-Spieler Danny Werner, Linus Coerschulte, Jörn Brasse, Ole Kembügler, Florian Tyrra und Paul Feldmann in der neuen Saison fester Bestandteil des Kaders der ersten Herrenmannschaft werden. Hinzu kommt Torben Kinkel, der aktuell noch für die A-Junioren des SV Bachum/Bergheim aktiv ist.

„Diese Jungs werden ab sofort mit unserer ersten Mannschaft trainieren und in Absprache mit den U19-Trainern auch schon zum Einsatz kommen. Darüber hinaus werden auch Tarik Toptas, Salvatore Benevento und Jake Linke, die ebenfalls in den Seniorenbereich aufrücken, ebenfalls das 09-Trikot tragen und natürlich auch ihre Chance im Bezirksligakader erhalten“, so Thomas Malachowski.

Zugesagt für die Spielzeit 2023/2024 hat ebenfalls der Kader der zweiten Mannschaft. Das Team überwintert als Erster der Kreisliga A Arnsberg. Torwarttrainer wird im Sommer Udo Wilmes.

