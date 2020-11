„Bundesliga des Sauerlandes“: TuS Voßwinkel gelingt Coup

Arnsberg-Voßwinkel. Mit der Verpflichtung von Philipp Völker sorgt der TuS Voßwinkel für Aufsehen in der „Fußball-Bundesliga des Sauerlandes“. Das steckt dahinter.

Der abstiegsbedrohte TuS Voßwinkel arbeitet weiterhin intensiv daran, über diese Saison hinaus in der Fußball-Bezirksliga 4, der „Bundesliga des Sauerlandes“, zu spielen. Mit Philipp Völker, Urgestein des SV Hüsten 09, verpflichtete der TuS in der aktuell aufgrund der Coronapandemie spielfreien Pause einen Zugang, der durchaus für Aufsehen sorgt.

Der 30-Jährige einigte sich mit dem TuS Voßwinkel darauf, beim aktuellen Viertletzten der Fußball-Bezirksliga 4 die Rolle als spielender Co-Trainer zu übernehmen.

Verrücktes Bezirksligaspiel in Voßwinkel endet 4-4-Remis Verrücktes Bezirksligaspiel in Voßwinkel endet 4-4-Remis In der Fußball-Bezirksliga spielen der TuS Voßwinkel und der SuS Langscheid/Enkhausen 4:4-Remis. Foto: Philipp Bülter / WP

Verrücktes Bezirksligaspiel in Voßwinkel endet 4-4-Remis In der Fußball-Bezirksliga spielen der TuS Voßwinkel und der SuS Langscheid/Enkhausen 4:4-Remis. Foto: Philipp Bülter / WP

Verrücktes Bezirksligaspiel in Voßwinkel endet 4-4-Remis In der Fußball-Bezirksliga spielen der TuS Voßwinkel und der SuS Langscheid/Enkhausen 4:4-Remis. Foto: Philipp Bülter / WP

Verrücktes Bezirksligaspiel in Voßwinkel endet 4-4-Remis In der Fußball-Bezirksliga 4 spielen der TuS Voßwinkel und der SuS Langscheid/Enkhausen 4:4-Remis. Foto: Philipp Bülter / WP

Verrücktes Bezirksligaspiel in Voßwinkel endet 4-4-Remis In der Fußball-Bezirksliga 4 spielen der TuS Voßwinkel und der SuS Langscheid/Enkhausen 4:4-Remis. Foto: Philipp Bülter / WP

Verrücktes Bezirksligaspiel in Voßwinkel endet 4-4-Remis In der Fußball-Bezirksliga 4 spielen der TuS Voßwinkel und der SuS Langscheid/Enkhausen 4:4-Remis. Foto: Philipp Bülter / WP

Verrücktes Bezirksligaspiel in Voßwinkel endet 4-4-Remis In der Fußball-Bezirksliga 4 spielen der TuS Voßwinkel und der SuS Langscheid/Enkhausen 4:4-Remis. Foto: Philipp Bülter / WP

Verrücktes Bezirksligaspiel in Voßwinkel endet 4-4-Remis In der Fußball-Bezirksliga 4 spielen der TuS Voßwinkel und der SuS Langscheid/Enkhausen 4:4-Remis. Foto: Philipp Bülter / WP

Verrücktes Bezirksligaspiel in Voßwinkel endet 4-4-Remis In der Fußball-Bezirksliga 4 spielen der TuS Voßwinkel und der SuS Langscheid/Enkhausen 4:4-Remis. Foto: Philipp Bülter / WP

Verrücktes Bezirksligaspiel in Voßwinkel endet 4-4-Remis In der Fußball-Bezirksliga 4 spielen der TuS Voßwinkel und der SuS Langscheid/Enkhausen 4:4-Remis. Foto: Philipp Bülter / WP

Verrücktes Bezirksligaspiel in Voßwinkel endet 4-4-Remis In der Fußball-Bezirksliga 4 spielen der TuS Voßwinkel und der SuS Langscheid/Enkhausen 4:4-Remis. Foto: Philipp Bülter / WP

Verrücktes Bezirksligaspiel in Voßwinkel endet 4-4-Remis In der Fußball-Bezirksliga 4 spielen der TuS Voßwinkel und der SuS Langscheid/Enkhausen 4:4-Remis. Foto: Philipp Bülter / WP

Verrücktes Bezirksligaspiel in Voßwinkel endet 4-4-Remis In der Fußball-Bezirksliga 4 spielen der TuS Voßwinkel und der SuS Langscheid/Enkhausen 4:4-Remis. Foto: Philipp Bülter / WP

Verrücktes Bezirksligaspiel in Voßwinkel endet 4-4-Remis In der Fußball-Bezirksliga 4 spielen der TuS Voßwinkel und der SuS Langscheid/Enkhausen 4:4-Remis. Foto: Philipp Bülter / WP

Verrücktes Bezirksligaspiel in Voßwinkel endet 4-4-Remis In der Fußball-Bezirksliga 4 spielen der TuS Voßwinkel und der SuS Langscheid/Enkhausen 4:4-Remis. Foto: Philipp Bülter / WP

Verrücktes Bezirksligaspiel in Voßwinkel endet 4-4-Remis In der Fußball-Bezirksliga 4 spielen der TuS Voßwinkel und der SuS Langscheid/Enkhausen 4:4-Remis. Foto: Philipp Bülter / WP

Verrücktes Bezirksligaspiel in Voßwinkel endet 4-4-Remis In der Fußball-Bezirksliga 4 spielen der TuS Voßwinkel und der SuS Langscheid/Enkhausen 4:4-Remis. Foto: Philipp Bülter / WP

Verrücktes Bezirksligaspiel in Voßwinkel endet 4-4-Remis In der Fußball-Bezirksliga 4 spielen der TuS Voßwinkel und der SuS Langscheid/Enkhausen 4:4-Remis. Foto: Philipp Bülter / WP

Verrücktes Bezirksligaspiel in Voßwinkel endet 4-4-Remis In der Fußball-Bezirksliga 4 spielen der TuS Voßwinkel und der SuS Langscheid/Enkhausen 4:4-Remis. Foto: Philipp Bülter / WP

Verrücktes Bezirksligaspiel in Voßwinkel endet 4-4-Remis In der Fußball-Bezirksliga 4 spielen der TuS Voßwinkel und der SuS Langscheid/Enkhausen 4:4-Remis. Foto: Philipp Bülter / WP

Verrücktes Bezirksligaspiel in Voßwinkel endet 4-4-Remis In der Fußball-Bezirksliga 4 spielen der TuS Voßwinkel und der SuS Langscheid/Enkhausen 4:4-Remis. Foto: Philipp Bülter / WP

„Philipp soll die Zusammenarbeit zwischen der Mannschaft und unseren Trainern Marco Grebe und Uli Bigge noch weiter optimieren. Philipp hat gesagt, dass er bei uns ein Zugpferd sein will. Wir sind sehr froh, dass wir ihn als Führungsspieler und Stürmer für unseren Verein verpflichten konnten, obwohl er auch andere Angebote hatte“, sagte Michael Kauke, 2. Vorsitzender des TuS Voßwinkel.

Langjähriger Hüstener Völker: Umdenken über das Karriereende

Philipp Völker hatte jahrelang für den Landesligisten SV Hüsten 09 gespielt und getroffen, ehe er nach dem Ende der Saison 2018/2019 seine Laufbahn beendete. Die Familie, der Hausbau in Herdringen – „deshalb hat Philipp damals in Hüsten aufgehört. Natürlich hat er seitdem nicht regelmäßig trainiert, wird aber spätestens in der Vorbereitung komplett bei uns einsteigen. Er ist fit“, erklärte Michael Kauke.

Mit fünf Zählern aus acht Partien liegt der TuS Voßwinkel aktuell auf Rang 13 der Tabelle und damit auf dem ersten Abstiegsplatz. Mit der Völker-Verpflichtung setzt der TuS nun ein Zeichen. „Wir werden nicht absteigen!“, so Kauke.