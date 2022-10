„Bundesliga des Sauerlandes“: Überraschungswechsel bei Fatih

Meschede. Fatih Türkgücü Meschede spielt eine herausragende erste Saison in der Fußball-Bezirksliga 4. Im Vorstand kommt es zu einem überraschenden Wechsel

In Plauderlaune gerät Durmus Acar bei dieser Nachfrage nicht. Eher im Gegenteil. Auf die Bitte, aus seiner Sicht zu schildern, warum er seit wenigen Tagen nicht mehr Vorsitzender des Fußball-Bezirksligisten FC Fatih Türkgücü Meschede ist, erklärt der 33-Jährige, dass es für ihn „einfach nicht mehr gepasst“ habe. Über diese „internen Dinge“ wolle er darüber hinaus aber nicht mehr sagen. Fakt ist: Seit wenigen Tagen hat der FC Fatih einen neuen Vorsitzenden – der nun vom Vorgänger zum Nachfolger Durmus Acars wird. Denn: Seyfullah Kara ist wieder in das erste Glied gerückt.

Nach etwas mehr als zwei Jahren hat Acar sein Amt wieder abgegeben. Bei den kürzlich durchgeführten Wahlen des Vereins wurde mit Kara sein Vorgänger zum neuen Vorsitzenden gewählt. „Ich werde natürlich weiterhin Zuschauer bleiben“, versichert Durmus Acar, der nun im Verein „keine Tätigkeit mehr“ ausführt.

Mit Seyfullah Kara folgt ein beim FC Fatih gut bekanntes Gesicht in der Rolle des Vorsitzenden. Der 49-Jährige hatte, wie berichtet, vor etwa zwei Jahren aufgrund familiärer Gründe sein Amt als Vereinschef der Mescheder aufgegeben. Zuvor hatte Ex-Fatih-Fußballer Kara von 2005 bis 2020 insgesamt 15 Jahre verschiedene Rollen im Verein eingenommen, war Kassierer, 2. Vorsitzender und schließlich in führender Rolle tätig. Dann sei jedoch eine Pause nötig gewesen. „Jetzt ist der Alte der Neue“, sagt Seyfullah Kara jetzt und lacht. Er gehe seine Aufgabe motiviert an.

Fatih Türkgücü Meschede sportlich äußerst erfolgreich

Er habe bereits in den vergangenen zwei Jahren „weiterhin viel im Hintergrund gemacht – jetzt wollte ich auch offiziell wieder in die Rolle des Vorsitzenden“. Haben auch Meinungsverschiedenheiten zum Abgang Acars geführt? „Es gab da keine“, sagt Seyfullah Kara. Er freue sich weiterhin über die Unterstützung Durmus Acars.

Sportlich läuft es bei Bezirksliga-Neuling FC Fatih Türkgücü Meschede äußerst gut. In der ersten Saison in der 8. Liga in der Vereinsgeschichte überhaupt präsentieren die Mescheder nahezu wöchentlich begeisternden Fußball – und führt das Gesamtklassement mit acht Siegen aus neun Partien an. „Wir sind sehr gut gestartet, haben leider aktuell aber einige Verletzte, aber die haben andere Teams auch. Der Kader ist groß, und unsere Trainer sorgen für eine gute Belastungssteuerung“, ist sich Kara sicher.

Die Amtszeit Durmus Acars geriet mit dem erstmaligen Bezirksliga-Aufstieg äußerst erfolgreich. „Ich habe die Mannschaft gut zusammengestellt“, sagt er. Von einem womöglich anstehenden Durchmarsch in die Landesliga will der neue Vorsitzende Seyfullah Kara indes noch nicht sprechen. „Unser Ziel ist es erst mal, dass wir in der Bezirksliga 4 bleiben. Wir wollen immer schönen Fußball zeigen – und unser erstes Ziel ist der Klassenerhalt. Wenn die Mannschaft aber weiter so gut spielt und dann aufsteigen möchte, dann werden wir als Vorstand und auch der Trainer nichts dagegen haben“, sagt Seyfullah Kara und lacht.

Im neuen Vorstand wolle man beim FC Fatih künftig „noch professioneller arbeiten“, sagt Kara. Die Aufgabengebiete sollen konkreter auf viele Schultern verteilt werden.

