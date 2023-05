„Bundesliga“ HSK: Langscheid holt Trio aus Langenholthausen

Patrick Kaminski (mittig) wird in der kommenden Spielzeit für den SuS Langscheid/Enkhausen auflaufen.

Sundern-Langenscheid. In der Fußball-Bezirksliga 4 profitiert der SuS Langscheid/Enkhausen von der Entwicklung beim TuS Langenholthausen – und erhält starken Zuwachs.

Der SuS Langscheid/Enkhausen profitiert von der Ankündigung des TuS Langenholthausen, sich in die Kreisliga A zurückziehen zu wollen. Gleich drei Spieler werden sich in der kommenden Saison dem Fußball-Bezirksligisten aus der „Bundesliga des Sauerlandes“ anschließen.

Till Hagen, Patrick Kaminski und Paul Baumann werden ab Sommer für den SuS Langscheid/Enkhausen auflaufen. „Alle drei haben beim TuS ,LA’ im Winter auch die Zusage für die Bezirksliga gegeben. Nachdem sich der Verein aber entschieden hat, den Weg in die Kreisliga zu gehen, sind die Jungs auf uns zugekommen“, erklärte der Sportliche Leiter des SuS, Niko Blüggel.

Hagen ist mit zehn Treffern im Landesliga-Kader des TuS, in dem er erst seit der Rückrunde eingesetzt wird, treffsicher. Patrick Kaminski und Paul Baumann werden die Defensive des SuS unterstützen. „Wir freuen uns, dass das Trio den eingeschlagenen Weg mitgestalten möchte“, zeigte sich Blüggel erfreut über den Wechsel der Spieler. Das Ziel für die Zukunft sei vor allem, in der Breite besser aufgestellt zu sein, um den eigenen Spielern auch im Falle einer Verletzung genügend Regenerationszeit geben zu können.

„Natürlich profitieren wir jetzt von der Situation in Langenholthausen, bedauern diese dennoch sehr. Gern hätten wir uns weiter mit ihnen in der ,Bundesliga des Sauerlandes’ gemessen“, so Blüggel. Er erinnerte sich zurück: „Noch im letzten Jahr standen wir vor einer ähnlichen Situation, als wir erst unsere ,Dritte’, dann unsere Reservemannschaft abmelden mussten. Eine Entwicklung im Amateurfußball, die natürlich auf lange Sicht Sorgen bereitet.“

Neben dem Trio wechselt Tim Lüdtke nach einem Jahr bei der FSV Werdohl nach Langscheid. Er wird die Defensive verstärken.

