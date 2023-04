„Bundesliga“ HSK: Premiere – „Ass./Wie./Wu.“ tritt nicht an

Olsberg/Meschede. Leichte drei Punkte für Fatih Türkgücü Meschede: „Ass./Wie./Wu.“ tritt in der „Bundesliga des Sauerlandes“ nicht an. Die Hintergründe:

Leicht verdiente drei Punkte für Fatih Türkgücü Meschede: „Ass./Wie./Wu.“ tritt in der „Bundesliga des Sauerlandes“ zum Punktspiel in der Fußball-Bezirksliga 4 im Dünnefeldzentrum nicht an. Damit wird die Partie als kampflos gewonnen für Fatih gewertet – trotzdem gibt es Unmut. Es ist der erste Nichtantritt in dieser Saison in der Bezirksliga 4.

Der Gegner FC Assinghausen/W./W. kann aufgrund arger personeller Probleme nicht antreten. Mit Christoph Keindl, David und Jannik Meyer, Maxi Gnoyke, Marco Dommach, Cedric Marx, David und Leon Busch Christof Grosser, Moritz Bücker, Joel Romero Marques und Neil Feldmann fehlen derzeit zwölf Spieler verletzungs- und urlaubsbedingt. „Ich sage nur ungern ein Spiel ab. Und so wie ich mich erinnern kann, ist es auch das erste Mal, dass wir in der Bezirksliga 4 nicht angetreten sind“, sagte Vorsitzender Christof Grosser und fügte hinzu: „Ich kann mir die Spieler nicht aus den Rippen schneiden. Wir haben schon die besten aus der Reserve hochgenommen, und eine A-Jugend haben wir nicht. Aber irgendwann ist der Krug voll. Für den Gegner tut es mir leid, dass wir nicht angetreten sind.“

Kerim Yavuzaslan von Fatih Türkgügü Meschede konnte seinen Unmut über die Spielabsage nicht verstecken. „Bei dem Spiel gegen Sundern wird einfach mal der Austragungsort gewechselt, und heute tritt der Gegner nicht an. Ich kann ,Ass./Wie./Wu.’ auch irgendwo verstehen. Aber was am vergangenen Donnerstag passiert ist, ist doch nicht regelkonform. Die Verantwortlichen sollten sich in Zukunft echt mal Gedanken machen. Und das ist von mir noch human ausgedrückt“, sagte er am Sonntag, 23. April.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Arnsberg