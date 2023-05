„Bundesliga“ HSK: SG Winterberg holt Torwart vom Nachbarn

Winterberg/Olsberg. Fußball-Bezirksligist SG Winterberg/Züschen freut sich über den Klassenverbleib in der „Bundesliga des Sauerlandes“. Der erste Zugang steht fest:

Fußball-Bezirksligist SG Winterberg/Züschen freut sich über den Klassenverbleib in der Bezirksliga 4, der „Bundesliga des Sauerlandes“. Das 1:1 zuletzt gegen Spitzenteam SV Hüsten 09 sicherte den Winterbergern endgültig die Sicherheit für die kommende Spielzeit. Für die Saison 2023/2024 steht nun auch der erste Zugang der Spielgemeinschaft fest.

Mit Torhüter Björn Welzel wechselt ein alter Bekannter in die Wintersport-Metropole. Der 22-Jährige kommt vom Nachbarn FC Assinghausen/Wiemeringhausen/Wulmeringhausen, der ebenfalls in der „Bundesliga des Sauerlandes“ aktiv ist. Bereits in seiner Juniorenzeit hatte Welzel insgesamt neun Jahre für die JSG Winterberg/Züschen gespielt, ehe es ihn dann in der A-Jugend zum TSV Bigge-Olsberg verschlug.

In den vergangenen beiden Spielzeiten stand Björn Welzel beim Ligarivalen „Ass./Wie./Wu.“ zwischen den Pfosten, musste in der noch laufenden Saison dabei aber zumeist Neil Feldmann den Vortritt im Kasten des Bezirksligisten lassen. „Ich freue mich riesig auf die neue Herausforderung und darauf, mit Freunden und alten Bekannten die Kabine zu teilen“, sagte Welzel zu seinem Wechsel.

