Bundesligist TBV Lemgo bestreitet Testspiel in Ruhrtalhalle

Arnsberg-Oeventrop. Die Handballer der SG Ruhrtal freuen sich auf ein attraktives Testspiel in eigener Halle: Bundesligist TBV Lemgo tritt am 8. August dort an.

Ausgerechnet im Jahr des 50. Geburtstages der SG Ruhrtal hat die erste Mannschaft den Aufstieg in die Verbandsliga geschafft. Passend zum Jubiläumsjahr freut sich die Spielgemeinschaft, dass man nun erneut ein Testspiel-Highlight ausrichten darf.

Der TBV Lemgo war bereits am 16. Januar 2005 gefeiertes Team bei einem Auftritt in der Ruhrtalhalle in Oeventrop. Damals spielte der Erstligist gegen eine HSK-Auswahl. Im Vordergrund standen natürlich der Spaß am Sport, ein tolles Miteinander und viele Autogramme. „Es freut uns ungemein, dass wir in unserem Jubiläumsjahr den TBV Lemgo wieder zu Gast haben werden. In einem Testspiel gegen unseren Partnerverein ASV Hamm-Westfalen bereiten sich die Teams auf die kommende Saison vor, und wir freuen uns darauf, es aus nächster Nähe in unserem ,Wohnzimmer’ verfolgen zu können“, erklärte die SG Ruhrtal nun.

Gemeinsam mit den Partnern Westenergie und der Sparkasse Arnsberg-Sundern lädt der Verein zum Testspiel am Dienstag, 8. August, 19 Uhr, in die Ruhrtalhalle. Der Eintrittspreis für Sechs- bis 16-Jährige beträgt drei Euro, ab 17 Jahren sind es sieben Euro. Kunden der Sparkasse zahlen fünf Euro.

Interessierte können Tickets im Internet erwerben: sg-ruhrtal.com

