Im Fußball-Sauerland hat es den nächsten Spielabbruch gegeben. In der Arnsberger C-Kreisliga ist die Partie zwischen dem TuS Hachen II und TuS Oeventrop II in der 85. Minute beim Spielstand von 2:1 für die Hausherren abgebrochen worden. Eine Woche zuvor waren bereits die Spiele in der Bezirksliga 4 zwischen dem VfB Marsberg und TuS Neuenrade (rassistische Rufe) sowie in der A-Liga Arnsberg zwischen dem SV Bachum/Bergheim und Arnsberg 09 (nach Rudelbildung Schlag gegen den Schiedsrichter) vorzeitig beendet worden worden.

Was ist am vergangenen Sonntag auf den Sportplatz in Hachen passiert? Fünf Minuten vor Schluss soll ein Spieler des TuS Oeventrop II ins Gesicht geschlagen worden sein, anschließend kam es zu einer Rudelbildung. Daraufhin brach Schiedsrichter Heinz Peter Barnowski (SuS Langscheid/Enkhausen) die ohnehin sehr hektische Partie – unter anderem hatte der Oeventroper Daniel Borges die Rote Karte gesehen – ab.

Kreissportgericht entscheidet

„Bereits während des Spiels hat mich Oeventrops Trainer Denis Korac angerufen. Seine Spieler und er fühlten sich bedroht“, teilte Tobias Filthaut, Staffelleiter der C-Liga, mit. „So einen Anruf während einer Partie habe ich noch nicht bekommen.“

Wie hat der TuS Hachen die Situation gesehen? „Wie es zu der Rudelbildung gekommen ist, kann ich nicht sagen. Aber es waren auch Zuschauer des TuS Oeventrop auf dem Platz und daran beteiligt“, sagte Fabian Redemann, Fußball-Geschäftsführer des TuS Hachen. Der TuS Oeventrop teilte auf seiner Facebookseite nach dem Abbruch mit: „Nach extremen Ausschreitungen ist das Spiel abgebrochen worden. Was dort geschehen ist, hat mit dem Fußball, wie wir ihn lieben, nichts zu tun.“ Uli Diekmann, Abteilungsleiter des TuS Oeventrop, ergänzte auf Nachfrage unser Zeitung: „Nach meinen Informationen ist ein Spieler von uns geschlagen worden. Danach ist die Situation eskaliert.“ Jetzt geht der Abbruch vor das Kreissportgericht.