CfB Soest: Renaissance in Rumbeck – Pfeile fliegen wieder

Arnsberg-Rumbeck. Es war ruhig geworden um die Trainingsgruppe Arnsberg-Rumbeck des CfB Soest. Warum die Dependance eine Renaissance erlebt.

Der Club für Bogenschützen (CfB) Soest unterhält in Arnsberg-Rumbeck schon seit Jahrzehnten eine zweite Trainingsgruppe. Anfangs trafen sich dort überwiegend Bogenschützen, die mit dem olympischen Recurvebogen auch bei Meisterschaften unter dem Vereinsnamen CfB Soest sehr erfolgreich auf Titeljagd gingen. Nach mehrfachen personellen Veränderungen in der Gruppenleitung sank trotzdem zunehmend das Interesse, an Wettkämpfen teilzunehmen, zumal sich auch niemand fand, der sich als Trainer ausbilden lassen wollte.

Mittlerweile erlebt die Dependance eine Renaissance.

Mittlerweile trainieren rund fünfzehn Bogensportler regelmäßig auf dem idyllisch an den Ruhrwiesen gelegenen Klubgelände „Im Neyl“ am Ortseingang von Oeventrop oder während der Hallensaison von Oktober bis April in der Rumbecker Schützenhalle. „Wir wollen das Training strukturierter ablaufen lassen, und haben jetzt in Steffi Schwarz-Beißner auch eine Trainerin. Sie hat im Januar ihre Breitensportausbildung beim Westfälischen Schützenbund abgeschlossen“, sagt Gruppenleiter Michael Geueke.

Nachhaltiges Konzept

Auch Sportleiter Claus Reimann freut sich, dass Recurve-, Blank-, Jagd- und Compoundschützen nun gezielt nach dem Positionsphasenmodell, erarbeitet vom Bogenbundestrainer des Deutschen Schützenbundes, Oliver Haidn, ausgebildet werden. Mit einem kostenlosen Schnuppertraining am 14. Juni um 16.30 Uhr soll jetzt der Startpunkt gesetzt werden. Da die Kursgröße auf maximal zehn Personen begrenzt ist, müssen sich Interessenten per Mail bei Michael Geueke (Michael.Geueke@gmx.de) oder Claus Reimann (claus.reimann@gmx.net) anmelden.

Auf das Schnuppertraining folgt dann ein mehrmonatiger Anfängerkurs, der am 16. August um 16.30 Uhr beginnt und einmalig 60 Euro kostet. Sämtliche Materialien werden gestellt, so dass sich niemand vorher Pfeil und Bogen kaufen muss und auch nicht kaufen sollte. Darauf weisen die Verantwortlichen bewusst hin.

„Wir besprechen zum Ende des Kurses mit jedem Teilnehmer, welche Materialien im Bogensportfachhandel beschafft werden müssen“, sagt Steffi Schwarz-Beißner. Falsches Material führe nur zu Frust auf beiden Seiten. „Unser Ziel ist, Hobby- und Turnierschützen auszubilden. Damit wir die qualifizierte Basisausbildung personell auch zukünftig hinkriegen, soll mit Max Esser ein weiterer Trainer ausgebildet werden. Ab 2024 wollen wir dann einen Freiluft- und einen Hallenkurs anbieten“, erklärt Michael Geueke, dass der CfB Soest in seiner Trainingsgruppe Rumbeck auf ein nachhaltiges Konzept setze.

Neben Schnuppertraining und Anfängerkurs bietet die Gruppe auch Bogenschießen zum Beispiel für Firmenevents oder Kindergeburtstage an. Für die zweistündige Veranstaltung ist ebenfalls eine Anmeldung unter Michael.Geueke@gmx.de erforderlich.

