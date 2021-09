Fußball-Westfalenliga Corona-Fälle: SC Neheim muss auch Spiel in Iserlohn absagen

Neheim. Corona-Fälle im Team zwingen den SC Neheim in der Fußball-Westfalenliga auch am Sonntag beim FC Iserlohn zur Spielabsage.

Der Fußball-Westfalenligist SC Neheim muss weiter auf seinen zweiten Liga-Einsatz warten. Nach Absage des Heimspiels gegen den TuS Bövinghausen am vergangenen Wochenende muss auch die Partie am Sonntag beim FC Iserlohn ausfallen. Hintergrund sind aktuell drei bestätigte Coronafälle beim klassenhöchsten sauerländischen Fußball-Club.

Für den SCN-Trainer Alex Bruchhage macht das die Lage nicht einfacher. Zwar kommen die Spieler in der kommenden Woche aus der Quarantäne zurück, doch bleibt abzuwarten, wie belastbar sie am Ende sein werden. Ohnehin bereitet der Fitnessstand seiner Kicker dem Trainer grundsätzlich noch Sorgen. „Corona hat eindeutig Spuren hinterlassen“, sagt er.

Erkrankungen, Trainingspausen oder Quarantänen würden eine normale Trainingssteuerung auf Westfalenliga-Niveau schwierig machen. In der vergangenen Woche hat der SCN das Training komplett abgesagt. Am Donnerstagabend wurde gegen Lünen ein Testspiel angesetzt, damit die zur Verfügung stehenden Spieler zumindest etwas im Rhythmus bleiben können.

Alex Bruchhage hofft, dass nun in der Folge der bestätigten Fälle keine weiteren Quarantänen hinzukommen. Da habe man schließlich auch Vorsorgemaßnahmen getroffen. „Irgendwann wird es ja auch schwierig, die ganzen Nachholspiele auszutragen“, sagt er. Belastungssteuerung wie in der Westfalenliga nötig stieße sonst schnell an seine Grenzen.

