Daniel Ginczek: War das die Befreiung für den Neheimer?

Duisburg/Arnsberg Fünftes Spiel, seine ersten Tore: Fußball-Profi Daniel Ginczek hat Drittligist MSV Duisburg einen Sieg beschert – mit positiven Folgen?

Im Idealfall war das die Befreiung für Daniel Ginczek, Fußball-Profi aus Neheim. Im fünften Spiel für seinen neuen Klub, den Drittligisten MSV Duisburg, markierte der Sauerländer endlich seine ersten beiden Treffer. Mit dem 3:1-Sieg beim SC Verl schöpfte der abstiegsbedrohte Traditionsverein neuen Mut im Abstiegskampf, und „Ginni“ gestand nach dem Schlusspfiff: „Es waren brutale vier Wochen.“

Denn nachdem der Wechsel des Angreifers, der früher unter anderem für die Erstligisten VfB Stuttgart und VfL Wolfsburg aufgelaufen war, vom Zweitligisten Fortuna Düsseldorf zum abstiegsbedrohten Drittligisten MSV Duisburg am 8. Januar offiziell geworden war, zeigte Ginczek in seinen ersten vier Partien für die Meidericher teils äußerst überschaubare Leistungen. Bei seiner achten Station im Profi-Fußball erzielte der bullige Angreifer nun, in seiner fünften Partie, endlich seinen ersten Treffer und legte ein zweites Tor nach. In Verl wurde Ginczek zum Matchwinner für den MSV und ist nun erneut zentraler Hoffnungsträger, dass der Klassenerhalt noch gelingen mag. „Ich bin sehr erleichtert, dass im fünften Spiel endlich der Knoten geplatzt ist“, sagte Ginczek.

Nach 120 Einsätzen in der 1. Bundesliga (29 Treffer) und 121 Spielen in der 2. Liga (35 Tore) soll der Stürmer nun die 3. Liga aufmischen. Der verletzungsanfällige Ginczek hatte beim MSV – wie berichtet – einen Vertrag bis zum Saisonende unterschrieben. „Ich will mich gerne mit meiner Erfahrung in einer Führungsrolle in das Team einbringen – und natürlich Tore schießen“, hatte er bei seiner Vertragsunterzeichnung gesagt – diese Worte konnte Ginczek jetzt erstmals untermauern.

