Darum bleibt Stratenschulte-Huss Trainer in Remblinghausen

Meschede-Remblinghausen Mit dem FC Remblinghausen sorgte er vor allem in der Vorsaison für Furore. Nun ist klar, dass Dirk Stratenschulte-Huss Coach bleibt.

Dirk Stratenschulte-Huss coacht auch in der Saison 2024/2025 den FC Remblinghausen. Der 46-jährige B-Lizenzinhaber geht damit in seine sechste Saison beim Fußball-A-Kreisligisten, mit dem er in der abgelaufenen Serie ganz knapp den Aufstieg in die Bezirksliga verpasst hatte.

Mehr zur Fußball-Kreisliga A HSK

Bis zum Schluss hatte sich die „Wildsau-Elf“ ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit dem TV Fredeburg geliefert, der am Ende als Meister in die Bezirksliga 4 aufstieg. In dieser Saison hat die Mannschaft des FCR in den beiden letzten Spielen vor der Winterpause wertvollen Boden auf den Tabellenführer TuS Medebach verloren. Als Tabellensechster rangiert der FC Remblinghausen momentan fünf Plätze und acht Punkte hinter den Medebachern. „Wir haben sehr gute Bedingungen in Remblinghausen. Im Kader steckt viel Potential, und ich bin mir sicher, dass wir uns zusammen auf einem guten Weg befinden. Das Wichtigste ist, dass es im Moment auch einfach Spaß macht, mit der Mannschaft zu arbeiten“, sagt der Trainer.

Auch Vereinschef Michael „Fritz“ Rettler ist froh, dass Dirk Stratenschulte-Huss als Trainer weitermacht. „Wir freuen uns, mit so einem erfahrenen Trainer verlängert zu haben. Wir sind zu 100 Prozent mit seiner Arbeit zufrieden. Dirk hat die Mannschaft stetig weiter entwickelt und verbessert. Man sieht das daran, dass wir eine gute Rolle in der eingleisigen A-Liga spielen“, berichtet der FC Vorsitzende.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Arnsberg