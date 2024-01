Darum hofft der TV Arnsberg ausgerechnet auf den TV Neheim

Arnsberg Der Abstiegskampf in der Handball-Bezirksliga Mitte ist in vollem Gange. Dabei setzt der TV Arnsberg auch auf Lokalrivale TV Neheim.

Ohne selbst zu spielen, hat sich die Abstiegsgefahr für die Bezirksliga-Handballer des TV Arnsberg weiter erhöht, denn der TVA liegt schon drei Punkte hinter einem Dreigestirn. Schützenhilfe erhofft sich das Team ausgerechnet vom Lokalrivalen TV Neheim.

Bezirksliga Mitte: Letmather TV - TV Arnsberg (Samstag, 19.15 Uhr). Die Aufgabe für den TVA zum Rückrundenstart könnte nicht anspruchsvoller sein, muss das Schlusslicht doch bei Herbstmeister Letmather TV antreten. Im Hinspiel hatt der TVA ein 23:26 in der Schlussphase noch aufgeholt und ein Unentschieden erobert – die sich daraus ergebenden Hoffnungen auf eine sorgenfreie Saison wurden aber in keiner Weise erfüllt. „Ohne Alex Blanke und einen kaum noch trainierenden Philipp Berghoff sind wir im Rückraum deutlich geschwächt“, nennt der neue Coach Jan Klute den Hauptgrund für die magere Ausbeute. Eventuell fällt mit Paul Geyer ein weiterer Rückraumspieler aus, zudem muss Stammkeeper Lukas Wennmann mit Handverletzung passen. Von daher macht sich Klute wenig Hoffnungen: „Wir sind in diesem Spiel der krasse Außenseiter. Wichtig ist, dass wir mutig auftreten und Moral zeigen.“

Bezirksliga Mitte: TV Neheim - TV Mengede (Samstag, 19 Uhr). Der TV Neheim empfängt Aufsteiger TV Mengede, der sich allmählich in der neuen Umgebung etabliert hat, wie die Auswärtssiege in Arnsberg und Schüren unterstreichen. „Wir haben zwar das Hinspiel mit 40:29 gewonnen, nehmen Mengede aber sehr ernst“, sagt TVN-Trainer Wolfgang Burgard. Er erhofft sich eine ähnlich hohe Intensität seiner Mannschaft wie beim knappen Erfolg über die HSG Schwerte-Westhofen. Kreisläufer Thorben Frohne stößt wieder zum Kader, Hannes Koch fehlt (Knieprobleme).

